Eni annonce un projet de gestion des boues d'épuration en Vénétie

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé mercredi que Eni Rewind a soumis un projet de gestion durable et innovante des boues d'épuration civiles, classées comme déchets non dangereux et composées d'environ 80% d'eau.

La société environnementale d'Eni a déposé en novembre 2022 auprès de la région de Vénétie une demande de délivrance du permis d'autorisation régionale unique du projet, qui prévoit la construction d'une installation pour le séchage et la valorisation énergétique ultérieure des boues, avec un investissement estimé à 140 millions d'euros et la réutilisation d'une zone désaffectée de l'usine pétrochimique d'Eni Rewind à Porto Marghera.

Le projet, conforme au plan régional de gestion des déchets urbains et spéciaux de la région Vénétie, prévoit le traitement de jusqu'à 190 000 tonnes/an de boues produites par les stations d'épuration du consortium Viveracqua, qui regroupe les 12 principaux gestionnaires du service intégré de l'eau de la région.

La zone identifiée pour la construction est Isola 46, une propriété qui a déjà fait l'objet d'une remise en état et qui peut donc être réutilisée pour de nouvelles initiatives industrielles. Le projet prévoit la construction de l'usine dans une structure architecturale qui rappelle la forme d'un navire, en harmonie avec le canal industriel du Sud, et la mise en œuvre des meilleures technologies pour le contrôle des émissions sonores et olfactives.

L'électricité sera produite à partir du processus de traitement des boues au moyen de chaudières de récupération de chaleur, qui génèrent de la vapeur surchauffée utilisée pour sécher les boues livrées. L'énergie excédentaire sera injectée dans le réseau électrique du complexe industriel de Porto Marghera.

L'action d'Eni a clôturé mercredi en hausse de 1,9 % à 14,24 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

