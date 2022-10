Eni : bénéfice net ajusté trimestriel de 3.7 MdsE (+161%)

Eni vient de publier ses résultats au titre du 3e trimestre 2022. L'EBIT ajusté du Groupe est de 5,77 milliards d'euros, un chiffre qui a plus que doublé (+132%) par rapport à l'année précédente (2,5 MdsE).

Le bénéfice net ajusté du Groupe ressort à 3,7 milliards d'euros (contre 1,4 MdE un an plus tôt), en hausse de 161%.



Au 3e trimestre 2022, le flux de trésorerie ajusté du Groupe avant le fonds de roulement au coût de remplacement s'est élevé à 5,47 milliards d'euros, contre 3,34 MdsE un an plus tôt, soit une hausse de 64%.



L'endettement net ex IFRS 16 s'établit à 6,44 MdsE, en recul de 43% en un an, tandis que le levier du Groupe s'établit à 0,11 contre 0,28 au 3e trimestre 2021.



Claudio Descalzi, DG d'Eni, a déclaré : 'Eni continue de sécuriser les approvisionnements énergétiques cruciaux pour nos économies, tout en faisant avancer sa stratégie de décarbonation. Nous prévoyons de remplacer au moins 50 % des flux de gaz russes cet hiver, en tirant parti de notre base de réserves large et diversifiée, de nos relations de longue date avec les pays producteurs et de notre présence croissante dans le GNL'.



