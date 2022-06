Eni : cède 1.2% de Vår Energi et reste largement majoritaire

Eni et la société norvégienne HitecVision annoncent avoir finalisé la cession d'une participation de 5% du capital social Vår Energi ASA, une société pétrolière norvégienne. Par le biais d'une procédure de placement accéléré, Eni et HitecVision ont cédé respectivement 1,2 % et 3,8 %, du capital à un prix de 40,2 NOK par action.



Le produit total de l'opération ressort à 530 M$ tandis que la part de flottant passe de 11,2% à 16,2%.



'Cette opération confirme le succès de la cotation de Vår Energi et l'efficacité de notre stratégie de création de sociétés satellites capables d'accéder aux marchés de manière indépendante, générant de la valeur', a commenté Francesco Gattei, directeur financier d'Eni.



' L'excellente tendance de la performance de l'action de Vår Energi, qui a enregistré une augmentation de plus de 60 % trois mois après l'introduction en bourse, a ouvert la possibilité de placer sur le marché des actions supplémentaires', ajoute-t-il.



Après ce placement, Eni détient 1 574 616 035 actions de Vår Energi ASA, représentant environ 63,1 % des actions en circulation et des droits de vote de la société.





