Eni : compense 1,5 million de tonnes d'émissions de CO2

18/11/2020 | 12:31

Eni annonce avoir généré des crédits carbone permettant de compenser des émissions de gaz à effet de serre équivalent à 1,5 million de tonnes de CO2.



Ces crédits ont été générés en Zambie, dans le cadre d'un projet de protection et de conservation des forêts du continent africain, conçu par les Nations Unies, et dans lequel Eni est activement impliqué depuis plus d'un an.



Les crédits carbone sont validés et vérifiés selon les plus hauts standards internationaux, et délivrés par l'organisme de certification international VERRA.



Dans ce cadre, Eni prévoit d'atteindre progressivement un portefeuille de crédits carbone de 10 millions de tonnes par an d'équivalent CO2 en 2025, 20 millions de tonnes en 2030 et plus de 30 millions de tonnes d'ici 2050.





