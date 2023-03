Eni conclut l'acquisition des actifs de bp en Algérie

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé mardi qu'elle avait achevé la clôture de l'acquisition des actifs de bp en Algérie, couvrant ceux de "In Amenas" et "In Salah" et exploités conjointement avec Sonatrach et Equinor.

La transaction a reçu l'approbation des autorités compétentes, tant dans le pays que sur le plan antitrust, explique la société dans une note.

Eni est présente en Algérie depuis 1981. Grâce à cette transaction et aux programmes de développement déjà en cours dans le bassin de Berkine, en 2023, la production d'Eni en Algérie devrait s'élever à 130 000 barils équivalent pétrole par jour, confirmant la société comme la première entreprise énergétique internationale opérant dans le pays.

Eni est en baisse de 1,0 % à 13,24 euros par action.

