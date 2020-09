Eni : découverte de gaz près du Delta du Nil

16/09/2020 | 14:23

Eni, en tant qu'opérateur du bloc, et son partenaire BP annoncent une nouvelle découverte de gaz dans la zone 'Great Nooros', située dans les eaux conventionnelles du Delta du Nil, au large des côtes de l'Egypte.



L'évaluation préliminaire des résultats du puits d'exploration Nidoco NW-1, combinés aux découvertes récentes réalisées dans la zone, indique que le gaz en place dans la zone 'Great Nooros' peut être estimée à plus de 4.000 milliards de pieds cubes.



La compagnie énergétique italienne, via sa filiale IEOC (co-entreprise à 50-50 avec la compagnie nationale égyptienne EGPC) détient une participation de 75% dans la licence de l'Abu Madi West Development Lease, où est situé 'Great Nooros'.



