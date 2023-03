Eni et CFS soutiennent le développement de l'énergie de fusion

(Alliance News) - Eni Spa et Commonwealth Fusion Systems, une spin-out du Massachusetts Institute of Technology, ont annoncé jeudi avoir signé un accord de coopération, dans le but d'accélérer l'industrialisation de l'énergie de fusion.

Eni a investi pour la première fois dans CFS en 2018 et en est un actionnaire stratégique. Cet accord renforce le partenariat entre les deux entreprises, en combinant l'expertise d'Eni en matière d'ingénierie et de gestion de projet avec une série de projets visant à soutenir CFS, ainsi que le développement et le déploiement de l'énergie de fusion à l'échelle industrielle, comme l'explique l'entreprise.

"Eni a été la première entreprise du secteur de l'énergie à croire et à investir dans cette technologie qui, une fois portée à l'échelle industrielle, pourra apporter une contribution vraiment importante à la transition énergétique.

CFS s'est engagée sur la voie la plus rapide vers la commercialisation de l'énergie de fusion. En septembre 2021, CFS a franchi une étape importante en testant avec succès un aimant supraconducteur à haute température, l'aimant le plus puissant de ce type au monde, qui assurera le confinement du plasma dans le processus de fusion magnétique et permettra d'obtenir une énergie de fusion nette dans une future installation de démonstration.

La voie suivie par CFS avec le soutien d'Eni se caractérise par une approche pragmatique et progressive visant à réaliser l'application industrielle de la technologie de fusion par confinement magnétique au cours de la prochaine décennie. SPARC, qui vise à être la première installation pilote de confinement magnétique au monde avec une production nette d'énergie de fusion, est en cours de construction et sera opérationnelle d'ici 2025.

L'Eni s'attend à ce que SPARC serve à son tour de banc d'essai pour le développement d'ARC, la première centrale industrielle à fusion capable d'alimenter le réseau en électricité, qui devrait être opérationnelle au début des années 2030.

Claudio Descalzi, PDG d'Eni, a déclaré : "Nous verrons la première centrale électrique CFS basée sur la fusion par confinement magnétique au début de la prochaine décennie, et nous aurons alors près de 20 ans devant nous pour déployer la technologie et atteindre les objectifs de transition énergétique à l'horizon 2050. Il s'agira de disposer d'une technologie industrielle capable de fournir de grandes quantités d'énergie sans aucune émission de gaz à effet de serre, produite de manière sûre, propre et pratiquement inépuisable, apportant ainsi une contribution substantielle à la transition énergétique. C'est pourquoi nous sommes confrontés à une percée technologique qui pourrait faire date. Depuis plusieurs années, Eni place le leadership technologique, avec une approche de neutralité et de diversification, à la base de sa trajectoire de décarbonisation".

"Conscient de la grande valeur stratégique de cette technologie et de la solidité de CFS, Eni a investi depuis 2018 dans l'entreprise et a été le premier énergéticien à s'engager concrètement dans ce domaine. Aujourd'hui, nous renforçons encore cette collaboration avec notre expertise et notre expérience dans le but d'accélérer au maximum la trajectoire d'industrialisation de la fusion."

"L'accord de collaboration entre CFS et notre partenaire de longue date, Eni, a le grand potentiel de faire avancer nos efforts sur les principaux défis mondiaux et les opportunités de transformer le paysage énergétique grâce à un approvisionnement illimité en énergie de fusion propre", a déclaré Bob Mumgaard, PDG de CFS.

"Cet accord souligne le rôle clé que jouent les entreprises énergétiques existantes dans l'accélération de l'industrialisation de l'énergie de fusion et la force d'un partenariat avec de telles entreprises".

Dans le détail, l'accord de coopération prévoit un travail commun pour accélérer le développement industriel de l'ARC, une série de projets en cours de développement qui comprennent le soutien opérationnel et technologique, l'exécution de projets grâce au partage de méthodologies empruntées à l'industrie de l'énergie, ainsi que les relations avec les parties prenantes.

"Pour Eni, la fusion par confinement magnétique occupe une place centrale parmi les technologies de décarbonisation, car elle permettra à terme à l'humanité de disposer de grandes quantités d'énergie sans émissions et avec un processus sûr et virtuellement illimité, changeant ainsi à jamais le paradigme de la production d'énergie".

L'action d'Eni est en baisse de 0,1 %, à 13,41 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

