Eni et Nexi annoncent un accord pour les paiements électroniques

(Alliance News) - Eni Spa et Nexi Spa ont annoncé lundi qu'ils ont signé un accord pour le développement et l'innovation de services de paiement électronique et numérique pour Eni et ses sociétés en Italie et en Europe.

Selon les termes de la collaboration, PayTech deviendra le partenaire de référence d'Eni à la fois pour assurer la meilleure évolution des services de paiement existants et pour définir et mettre en œuvre de nouvelles solutions à l'appui des opérations commerciales de l'entreprise énergétique, avec une référence particulière à Eni Sustainable Mobility et Plenitude. À cette fin, les entreprises mettront en commun leur expertise d'excellence sur leurs marchés respectifs.

Le partenariat avec Nexi permettra à Eni d'améliorer l'expérience client pour ses clients et de saisir les futures opportunités découlant de l'évolution des systèmes de paiement au niveau européen et des réglementations correspondantes, expliquent les sociétés dans une note.

Le partenariat avec Eni, quant à lui, permettra à Nexi à la fois de développer de nouvelles synergies commerciales et de nouveaux produits, et de continuer à fournir et à améliorer ses services de paiement numérique pour l'entreprise énergétique, ajoute Nexi.

Eni se négocie dans le rouge de 0,8% à EUR13,75 par action, tandis que Nexi est en baisse de 2,0% à EUR8,29 par action.

