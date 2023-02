Eni et Saipem, MoU pour les carburants biogènes

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé mercredi que Eni Sustainable Mobility et Saipem Spa ont signé un protocole d'accord dans le but d'utiliser des carburants biogènes sur les navires de forage et de construction de Saipem, avec une référence particulière aux opérations dans la zone de la mer Méditerranée. Saipem dispose d'une flotte de 45 navires de construction et de forage opérant dans le monde entier.

Le protocole d'accord représente une étape importante pour Eni et Saipem, " confirmant leur engagement mutuel en faveur de la diversification des sources d'énergie et de la réduction de l'empreinte carbone dans les opérations offshore ", comme l'explique Eni.

Cet accord, en particulier, s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de Saipem visant à réduire les émissions de GES et met en œuvre, avec les autres initiatives et investissements envisagés dans le plan stratégique du Groupe, la voie pour la réduction de ses émissions Scope 1 et Scope 2 d'ici 2035 et la réalisation de l'objectif Net Zero d'ici 2050.

Grâce à l'utilisation de combustibles biogènes, Saipem vise à réduire ses émissions d'environ 550 000 tonnes de CO2eq par an, ce qui équivaut à environ 60 % de ses émissions annuelles totales de portée 1.

Mercredi, Eni a clôturé dans le rouge de 1,1 % à 14,11 EUR par action, tandis que Saipem était en baisse de 2,2 % à 1,40 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

