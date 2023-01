Eni et Sonatrach, accords pour accélérer les réductions d'émissions

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé lundi que son PDG, Claudio Descalzi, et le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, ont signé à Alger des accords stratégiques décrivant les futurs projets communs en matière d'approvisionnement énergétique, de transition énergétique et de décarbonisation.

Les accords ont été signés en présence du Premier ministre italien, Giorgia Meloni, et du Président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune.

"Grâce à ces accords, Eni et Sonatrach identifieront les opportunités de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de méthane, définiront des initiatives d'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, la production d'hydrogène vert et les projets de capture et de stockage du carbone, afin de soutenir la sécurité énergétique et en même temps une transition énergétique durable. En outre, les sociétés mèneront des études pour identifier les mesures possibles pour améliorer la capacité d'exportation d'énergie de l'Algérie vers l'Europe", explique la société dans une note.

Eni se négocie en baisse de 0,1% à 14,44 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

