Eni fournira au groupe Spinelli du diesel produit à partir de matières premières renouvelables

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé mercredi qu'Eni Sustainable Mobility et le groupe Spinelli, leader dans le secteur de la logistique intégrée, ont signé un contrat de deux ans pour alimenter la flotte du groupe Spinelli avec HVOlution, un diesel produit à partir de matières premières 100% renouvelables.

La flotte du groupe Spinelli compte plus de 300 véhicules de transport lourd, dont 150 véhicules Euro 6d de dernière génération, dont les moteurs sont compatibles avec le biocarburant pur. La fourniture de biocarburant au groupe Spinelli est rendue possible par le réseau de points de vente d'Eni Sustainable Mobility : le produit est aujourd'hui disponible dans 57 stations-service et, d'ici la fin du mois, il le sera dans 150 points de vente en Italie.

Eni Sustainable Mobility est la société opérant à partir de janvier 2023 qui combine le bioraffinage, le biométhane et la vente de produits de mobilité dans ses plus de 5 000 stations-service en Italie et à l'étranger.

Le groupe Spinelli, fondé en 1963, opère dans la gestion de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur des conteneurs, de l'arrivée au port à la livraison au client final, en offrant aux compagnies maritimes des solutions intégrées comprenant le transport multimodal, l'entreposage et les activités d'expédition douanière.

L'approvisionnement en diesel HVO des véhicules du groupe Spinelli est géré par Multicard, le système de cartes de carburant d'Eni Sustainable Mobility conçu pour les gestionnaires de petites, moyennes et grandes flottes.

HVOlution est un biocarburant produit à partir de déchets de matières premières et de résidus végétaux, ainsi que d'huiles générées par des cultures n'entrant pas en concurrence avec la chaîne alimentaire, qui sont fournies par un réseau d'agri-hubs développé par Eni dans plusieurs pays d'Afrique.

L'action d'Eni était en hausse de 0,2 %, à 13,45 euros par action.

