Eni lance des obligations durables d'un milliard d'euros

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé que les premières obligations liées à ses objectifs de durabilité seront offertes le 16 janvier.

Les obligations auront une durée de cinq ans et une valeur totale de 1 milliard d'euros, qui pourra être doublée en cas de demande excessive de la part des investisseurs.

Comme l'explique Eni, le coupon final payable le 10 février 2028 sera lié à la réalisation des objectifs de durabilité d'Eni : réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre - Scope 1 et Scope 2 - associées aux opérations de l'activité Amont. Plus précisément, l'objectif est de réduire l'indicateur d'empreinte carbone nette en amont à une valeur égale ou inférieure à 5,2 MtCO2eq au 31 décembre 2025, soit moins de 65 % par rapport à la référence 2018 ; et d'augmenter la capacité installée pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables, à une valeur égale ou supérieure à 5 GW au 31 décembre 2025.

Si Eni atteint les objectifs ci-dessus, le taux d'intérêt nominal annuel brut restera inchangé jusqu'à l'échéance des obligations. Dans le cas où même l'un des deux objectifs n'est pas atteint, le taux d'intérêt sur le coupon payable à la date d'échéance sera augmenté de 0,50 %.

Claudio Descalzi, administrateur délégué d'Eni, a déclaré : "Eni est aujourd'hui une entreprise extrêmement robuste d'un point de vue financier et industriel, avec un modèle de croissance visant à tirer le meilleur parti des activités liées à la transition énergétique et des activités traditionnelles qui alimentent son succès, qui sont également soumises à la réduction progressive des émissions et continuent à garantir la sécurité de l'approvisionnement. Dans cette optique, nous voulons offrir au public italien un outil d'épargne solide qui puisse le faire participer à notre voyage vers un approvisionnement énergétique entièrement décarboné, technologiquement avancé et diversifié, et à la consolidation de notre capacité décisive à garantir la sécurité énergétique du pays".

