Eni lance la mobilité durable pour la transition vers la mobilité

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé lundi la naissance d'Eni Sustainable Mobility, la nouvelle société dédiée à la mobilité durable.

Comme l'explique Eni, il s'agit d'une entreprise verticalement intégrée tout au long de la chaîne de valeur, qui vise à fournir des services et des produits progressivement décarbonés pour la transition énergétique, en accélérant la voie vers des émissions nulles tout au long de leur cycle de vie.

Eni Sustainable Mobility développera le bioraffinage, le biométhane et la vente de produits, de services et de solutions pour la mobilité, en Italie et à l'étranger, dans un parcours qui la fera évoluer vers une entreprise multiservice et multi-énergie.

La société comprend les actifs de bioraffinage et de biométhane, qui incluent les bioraffineries de Venise et de Gela et le développement de nouveaux projets tels que Livorno et Pengerang, en Malaisie, qui sont actuellement en cours d'évaluation ; le marketing et les ventes, à travers un réseau de plus de 5.000 points de vente en Europe, de tous les vecteurs énergétiques, dont l'hydrogène et l'électricité, les carburants, dont les biocarburants tels que le HVO et le biométhane, ainsi que d'autres produits de mobilité tels que le bitume, les lubrifiants et les carburants, et tous les services liés à la mobilité, tels que le covoiturage Enjoy, la restauration et les magasins de proximité dans les points de vente locaux.

Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, a déclaré : "Cette nouvelle société représente le deuxième levier stratégique, à placer aux côtés de Plenitude, dans le cadre de notre parcours de transition énergétique pour la réduction des émissions Scope 3, les plus importantes et les plus difficiles à éliminer car elles sont générées par les clients à travers l'utilisation de produits. Grâce à cette transaction, nous intégrons et libérons une nouvelle valeur de nos initiatives industrielles, produits et services basés sur des technologies innovantes qui formeront une offre de mobilité unique et décarbonée".

Le directeur général d'Eni Sustainable Mobility est Stefano Ballista, ancien directeur de la mobilité durable de l'Energy Evolution d'Eni. Eni Sustainable Mobility est directement contrôlée par Eni, qui détient 100 % de son capital social.

Le cours de l'action d'Eni est en hausse de 1,9% à 13,54 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

