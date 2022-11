Eni : projet de capture et stockage du CO2 au Royaume-Uni

Eni UK annonce le lancement de l'accord de coopération BTNZ (Bacton Thames Net Zero) afin de décarboner les processus industriels dans le sud-est de l'Angleterre et dans la région de l'estuaire de la Tamise, près de Londres, au moyen de la capture et du stockage du dioxyde de carbone.



Le projet cible la capture, le transport et le stockage de 6 à 10 millions de tonnes/an de dioxyde de carbone émis dans le Bacton, soit l'estuaire le plus large de la Tamise, et potentiellement dans les régions du nord-ouest de l'Europe, au sein du le champ gazier épuisé de Hewett, en mer du Nord, qui dispose d'une capacité de stockage de 330 millions de tonnes de CO2.



Pour Hewett, Eni UK a d'ailleurs demandé à la NSTA (North Sea Transition Authority) une licence de stockage de CO2 en septembre et son attribution est attendue au cours du premier trimestre 2023.



Le projet devrait être opérationnel dès 2027 et vise à soutenir la stratégie zéro net du gouvernement britannique, qui vise à capturer 20 à 30 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an à travers le Royaume-Uni d'ici 2030.





