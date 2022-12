Eni : rebond du titre, un analyste passe à l'achat

Le titre a terminé la séance en hausse de 1,5% à la Bourse de Milan. Stifel a initié aujourd'hui une couverture d'Eni avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 19,1 euros, estimant notamment que le groupe italien 'continuera de profiter d'un rebond du scénario actuel pour le pétrole et le gaz lors de la seconde partie de 2023'.Le broker voit aussi d'un bon oeil l'intégration de l'activité pétrole et gaz avec l'activité verte Plenitude, alors qu'il s'attend à un déclin des cours du pétrole à partir de 2024, ainsi que le redémarrage du processus d'introduction en Bourse de Plenitude.Ce processus 'pourrait cristalliser la valeur de ces actifs, qui n'est pas pleinement intégrée dans la valorisation de marché d'Eni', selon Stifel, qui pointe en outre 'une valorisation favorable, un désendettement et un rendement de dividende attractif (plus de 6%)' d'Eni.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.