Eni : s'engage dans le traitement des déchets, avec Hera

Eni et le Groupe Hera annoncent aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la création d'une joint-venture, via leurs filiales respectives Eni Rewind et Herambiente.



L'idée est de pouvoir mettre en commun le savoir-faire technique de gestion des deux sociétés, afin de créer une plate-forme multifonctionnelle pour le prétraitement et le traitement des déchets spéciaux dans la zone industrielle de Ravenne (Italie).



L'initiative vise à apporter une contribution concrète à la pénurie structurelle d'installations spéciales de gestion des déchets en Italie et à maximiser la récupération des matériaux et de l'énergie.



A terme, la plateforme devrait traiter jusqu'à 60000 tonnes/an de déchets. Eni Rewind sera responsable du processus d'approvisionnement des services de traitement des déchets solides et liquides tandis que Herambiente exploitera l'usine.



