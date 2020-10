Eni : une perte nette de 500 millions d'euros au 3e trimestre

28/10/2020 | 14:58

Au 3e trimestre, Eni enregistre une perte nette de -500 millions d'euros (contre un bénéfice de 523 millions un an plus tôt) et -7,84 milliards au cours des neuf premiers mois (contre 2 milliards de bénéfice l'an dernier à la même période).



Ainsi, au 3e trimestre, le BPA non-GAAP ajusté est à -0.04 euro, soit légèrement mieux que le consensus.



Pour 2021, le groupe vise des réductions de coûts de près d'1,4 milliard d'euros et compte réduire ses investissements de 2,4 milliards d'euros.





