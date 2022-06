Exclusif-Le dilemme des raffineries allemandes met à l'épreuve la détermination de la Russie à interdire le pétrole.

La raffinerie PCK de Schwedt, détenue majoritairement par le géant pétrolier russe Rosneft, teste la détermination de l'Allemagne à éliminer les importations de pétrole en provenance de Russie d'ici la fin de l'année dans le cadre des nouvelles sanctions européennes visant à punir Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

La raffinerie enclavée est la source de 90 % du carburant de Berlin et a reçu tout son brut de Russie via l'oléoduc Druzhba depuis la construction de l'usine dans les années 1960.

Une des solutions envisagées par l'Allemagne a été de confier temporairement le contrôle des opérations quotidiennes de la raffinerie à la major pétrolière britannique Shell, qui détient une participation de 37,5 % dans Schwedt, selon des sources gouvernementales et de l'entreprise.

Shell, qui a vu l'Allemagne bloquer la vente de sa participation dans Schwedt à Rosneft l'année dernière, est prête à intervenir en tant qu'opérateur intérimaire, ont déclaré deux de ces personnes, dont une source de l'entreprise. Mais elle n'est pas intéressée par une participation plus importante ni par un rôle d'opérateur permanent, ont-elles ajouté.

Les responsables ont également sondé l'idée de confier les opérations à la raffinerie polonaise PKN Orlen, qui pourrait jouer un rôle clé dans les efforts visant à détourner les approvisionnements en brut de la raffinerie de la Russie.

PKN Orlen et Shell ont refusé de commenter. Rosneft, PCK et le gouvernement polonais n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Un porte-parole du ministère allemand de l'économie, qui est en charge de l'énergie, a déclaré : "Nous travaillons d'arrache-pied pour trouver une solution. Nous connaissons le problème et nous y travaillons".

La Pologne insiste sur le fait que Rosneft doit être évincé de Schwedt, la quatrième plus grande raffinerie d'Allemagne, avant un accord potentiel incluant PKN, contrôlé par l'État, ont dit les personnes.

Rosneft, quant à lui, a jusqu'à présent refusé de discuter avec l'Allemagne d'une vente de sa participation de 54,17 % dans Schwedt ou de toute autre solution qui pourrait résoudre la situation, ont indiqué les personnes.

La société italienne Eni détient les 8,33 % restants et a confirmé le mois dernier qu'elle était sur le point de les vendre.

"Il n'est pas trivial de résoudre ce problème", a déclaré lundi le ministre allemand de l'économie Robert Habeck au sujet de Schwedt, ajoutant qu'un groupe de travail avait été mis en place pour discuter de ses perspectives.

Berlin a la possibilité de prendre le contrôle de Schwedt auprès de Rosneft ou même d'exproprier l'entreprise, ce qu'elle peut faire par le biais de la législation sur la sécurité énergétique récemment mise à jour pour faciliter la nationalisation.

L'expropriation pourrait déclencher des mesures de représailles de la part de Moscou, et la plus grande crainte de l'Allemagne serait que la Russie coupe les approvisionnements en gaz naturel, selon les personnes interrogées. L'Europe doit encore élaborer des plans pour réduire sa dépendance au gaz russe.

Tout approvisionnement alternatif en brut serait coûteux, ce qui accentuerait la pression sur les consommateurs allemands alors que la plus grande économie d'Europe lutte contre les risques de récession.

L'UE prévoit d'imposer un embargo sur 90 % des importations de pétrole brut russe d'ici la fin de l'année. Ce plan exclut la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, pays enclavés, dont les raffineries reçoivent toutes leurs matières premières de la Russie par l'oléoduc Druzhba.

L'Allemagne et la Pologne augmentent progressivement l'approvisionnement en brut de Schwedt et de la raffinerie voisine de Leuna, détenue par TotalEnergies, via d'autres oléoducs plus petits provenant des ports baltes de Rostock et de Gdansk.

La Pologne a proposé d'allouer une capacité de réserve à son terminal pétrolier de Gdansk et pourrait expédier du pétrole brut par voie maritime via ses oléoducs depuis le port jusqu'aux deux raffineries allemandes, à condition que Rosneft soit retiré de la liste des propriétaires de Schwedt.

Le terminal de Gdansk peut recevoir jusqu'à 36 millions de tonnes par an, ce qui laisse 9 millions de tonnes en plus des besoins des raffineurs polonais qui pourraient être utilisés pour l'Allemagne.

La coopération potentielle comprendrait la coordination des approvisionnements et des types de brut dans le système d'oléoducs qui alimente la principale raffinerie polonaise à Plock avant de tourner vers l'ouest en direction de l'Allemagne, afin de maximiser les rendements en produits et les marges de raffinage.

Bien que les approvisionnements alternatifs par oléoduc, en provenance de Norvège, du Moyen-Orient, des États-Unis et d'Afrique de l'Ouest, devraient augmenter dans les mois à venir, ils ne peuvent pas répondre à la pleine capacité des deux raffineries, soit 24 millions de tonnes de pétrole par an au total.

Pour combler l'écart, une mesure de dernier recours envisagée comprend l'embauche éventuelle de dizaines de camions-citernes pour livrer le pétrole brut à partir des deux ports, ont déclaré deux sources industrielles.

Pour l'instant, Schwedt et Leuna bénéficient de marges bénéficiaires sans précédent.

Le prix du brut de l'Oural russe livré par l'oléoduc Druzhba est fixé selon une formule calculant le prix mensuel moyen du grade. D'après un calcul de Reuters, le prix du pétrole est inférieur d'environ 35 dollars par baril au prix de référence du Brent.

Alors que la plupart des autres raffineries européennes qui n'achètent plus de brut russe ont enregistré des bénéfices records en transformant le pétrole brut en essence, en diesel et en carburéacteur, les marges des deux raffineries allemandes ont été considérablement renforcées par le brut moins cher.

La marge de Leuna et Schwedt est estimée à environ 50 à 70 dollars le baril, selon plusieurs sources et analystes du secteur.

Cela se traduit par un bénéfice quotidien de 12 à 16,8 millions de dollars pour chaque raffinerie, soit environ 8,5 millions de dollars de plus par jour qu'une raffinerie de taille similaire en Europe du Nord-Ouest qui ne traite pas de pétrole russe.