Hausse des prévisions européennes ; baisse de l'activité manufacturière au Japon

(Alliance News) - Tous les principaux marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse selon les contrats à terme IG mercredi matin, alors que la publication des données macroéconomiques clés des institutions concernées se poursuit après la pause des vacances.

Ainsi, le FTSE Mib est attendu en hausse de 45 points ou 0,2 pour cent après avoir clôturé en hausse de 1,2 pour cent à 24 436,47.

Le FTSE 100 devrait ouvrir en hausse de 20,2 points ou 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris en hausse de 14,0 points ou 0,2 pour cent et le DAX 40 de Francfort en hausse de 44 points ou 0,3 pour cent.

Hier, les bourses européennes ont bénéficié "d'une baisse inattendue de l'inflation allemande sous le seuil de 10 %, d'une inflation espagnole plus faible et d'une nouvelle baisse des contrats à terme sur le gaz naturel en raison d'un hiver anormalement doux, ce qui a également renforcé l'idée que l'inflation pourrait encore baisser si les prix de l'énergie, qui sont les principaux responsables de la flambée de l'inflation européenne, diminuent", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Et si l'inflation commence à baisser à ce rythme en Europe, la Banque centrale européenne n'aura pas à se soucier de la combattre de manière aussi agressive", a ajouté l'analyste.

Dans la nuit, le Japon a publié le PMI manufacturier japonais de la Jibun Bank, qui s'est établi à 48,9 en décembre, légèrement révisé à la hausse par rapport au chiffre flash de 48,8 et après un dernier 49 en novembre, selon les données publiées par Markit Economics mercredi.

Décembre a été le deuxième mois consécutif de baisse de l'activité industrielle et le rythme a été le plus fort depuis octobre 2020, en raison de la faiblesse de la demande intérieure et extérieure.

Parmi les cotations mineures de l'Italie hier soir, la moyenne capitalisation a gagné 1,3 % à 40 258,38, la petite capitalisation a augmenté de 0,4 % à 28 208,69 et l'Italie croissance a terminé en hausse de 0,5 % à 9 366,83.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, presque tous en vert, Pirelli a pris la tête, suivi par UniCredit. Le premier a progressé de 4,5 % et le second de 3,1 %.

Enel a terminé en hausse de 2,8% après avoir annoncé vendredi qu'Enel Brasil, une filiale de la société cotée chilienne Enel Américas, avait finalisé la vente de la totalité de sa participation dans la société brésilienne de distribution d'électricité CELG Distribuição CELG D, soit environ 99,9% du capital social de cette dernière, à Equatorial Participações e Investimentos, une filiale d'Equatorial Energia.

Eni a augmenté de 2,5% après avoir annoncé la naissance d'Eni Sustainable Mobility, la nouvelle société dédiée à la mobilité durable.

Comme l'a expliqué Eni, il s'agit d'une entreprise verticalement intégrée tout au long de la chaîne de valeur, qui vise à fournir des services et des produits progressivement décarbonés pour la transition énergétique, en accélérant la voie vers des émissions nulles tout au long de leur cycle de vie.

Tenaris, Leonardo, Moncler, Saipem, DiaSorin, Recordati et Prysmian, en revanche, ont clôturé parmi les baissiers, perdant entre 3,5% et 0,1%.

Sur le Mid-Cap, qui était également majoritairement haussier, la Juventus FC est restée dans les hauteurs avec un plus 8,7%.

Webuild a baissé de 0,6 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait racheté 40 500 de ses propres actions ordinaires au cours de la semaine du 28 au 30 décembre 2022 inclus.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 1,3837 euro par action, pour une valeur totale de 56 040,74 euros.

Anima Holding a terminé en hausse de 0,4 pour cent. La société a annoncé vendredi qu'elle poursuivait son partenariat avec le groupe Crédit Agricole Italia, en adaptant si nécessaire l'accord précédent liant Anima et Credito Valtellinese.

La révision, comme l'explique Anima dans une note, est devenue opportune suite à la fusion par incorporation de Credito Valtellinese dans Crédit Agricole Italia, avec effet au 24 avril 2022.

L'accord a maintenu sa durée initiale jusqu'en 2027. CAI et Anima entendent préserver la valeur industrielle du partenariat, liée à la stabilité des actifs sous gestion.

Zignago Vetro - en hausse de 0,8% - a annoncé mardi qu'elle avait perdu son statut de petite et moyenne entreprise, le régime transitoire qui a modifié la définition des PME, en éliminant la référence au paramètre du chiffre d'affaires, étant arrivé à son terme.

Du côté des petites capitalisations, Trevi Finanziaria Industriale a clôturé en baisse de 0,8%. La société a annoncé lundi que la période d'exercice des droits de préemption relatifs à l'offre aux actionnaires d'un nombre maximum de 79,1 millions d'actions ordinaires pour un montant total maximum de 25,1 millions d'euros avait pris fin.

Pendant la période d'offre, suite à l'exercice de 110,6 millions de droits de préemption, 58,0 millions d'actions ont été souscrites pour une contrepartie totale de 18,4 millions d'euros.

PLC a augmenté de 4,4 pour cent, mais Landi Renzo a fait mieux avec un gain de 5,0 pour cent.

Parmi les PME, Neurosoft reste en tête avec une hausse théorique de 43%.

MeglioThis, après avoir clôturé en hausse de 15% et ouvert dans le vert de 4,1%, a cédé 8,1%. Vendredi, elle a signalé que le président du conseil d'administration, Jaime Torrents Rotelli, a acheté 18 500 actions ordinaires de la société.

Le cercle a augmenté de 1,1 pour cent. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait signé un nouveau contrat par le biais du réseau commercial Log@Sea pour fournir des solutions avancées d'automatisation des portes à un important terminal polyvalent de la mer Tyrrhénienne.

"La commande, dont la valeur dépasse 145 000 euros, porte sur la mise en œuvre d'un projet complet de composants matériels spécialisés et du logiciel Milos pour la gestion des procédures de contrôle d'accès des véhicules et des unités de transport intermodal. Cela confirme l'actualité et la confiance du marché dans les solutions qui sous-tendent notre plan Connect 4 Agile Growth", a expliqué Luca Abatello, président et CEO.

Laboratorio Farmaceutico Erfo a clôturé en baisse de 9,3 %. La société a déclaré lundi que Active Capital Investment, qui est liée au président du conseil d'administration, a acheté 16 000 actions ordinaires.

Les actions ont été reprises à un prix moyen de 1,871 EUR par action, pour une valeur totale de 29 936,00 EUR.

En Asie, le Nikkei 225 a perdu 1,5 pour cent à 25 716,86, le Hang Seng a augmenté de 2,7 pour cent à 20 701,18 et le Shanghai Composite a terminé dans le vert de 0,2 pour cent à 3 123,37.

À New York, dans la nuit, le Dow a clôturé dans le rouge fractionné à 33 136,37, le Nasdaq a chuté de 0,8 % à 10 386,98 et le S&P 500 de 0,4 % à 3 824,14.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0569 contre USD1.0545 à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, valait 1,1988 USD contre 1,1964 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 81,83 USD le baril, contre 82,73 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 851,52 USD l'once contre 1 836,55 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, de 0945 CET à 1000 CET sont prévus l'indice PMI et l'indice des directeurs d'achat du secteur des services de la France, de l'Italie, de l'Espagne - ainsi que le taux de chômage -, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la zone euro.

Au Royaume-Uni, à 1030 CET, la BoE publiera les données sur le crédit à la consommation, la masse monétaire M4 et les prêts hypothécaires.

Outre-mer, à 1300 CET, les données sur les hypothèques à 30 ans et les demandes de prêts hypothécaires arriveront des États-Unis.

Dans l'après-midi, à 1600 CET, ce sera le tour de l'indice ISM de l'emploi manufacturier, des prix sectoriels, des données des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière et des nouveaux emplois JOLT pour novembre.

Parmi les entreprises cotées à la Bourse italienne, aucune annonce spéciale n'est attendue.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.