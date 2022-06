L'Italie accuse la Russie de mentir sur ses problèmes de livraison de gaz

KYIV, 16 juin (Reuters) - Le président du Conseil italien Mario Draghi a accusé jeudi la Russie de mentir en citant des problèmes techniques pour expliquer la récente diminution de ses exportations de gaz, disant y voir, lors d'une visite en Ukraine, une manoeuvre politique de Moscou.

Comme la veille, les livraisons de gaz russe vers l'Europe via le pipeline Nord Stream 1 ont continué de décliner dans la journée. La tendance devrait se poursuivre alors que Moscou a prévenu de délais supplémentaires pour effectuer des travaux de réparation.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que la baisse des livraisons de gaz russe au cours des deux derniers jours était due à des problèmes de maintenance et n'était pas préméditée.

Cette explication n'a pas convaincu Mario Draghi. "L'Allemagne et nous, et d'autres, pensons que ce sont des mensonges. En réalité, (les Russes) font un usage politique du gaz, de même qu'avec les céréales", a dit le dirigeant italien devant la presse lors d'une visite à Kyiv effectuée au côté de ses homologues français et allemand.

Le ministre italien de la Transition écologique, Roberto Cingolani, a déclaré que la situation n'était pour l'heure pas inquiétante en Italie, alors que Rome a commencé à réduire sa dépendance aux énergies russes et, a-t-il dit, est disposée à prendre si nécessaire des mesures de rétorsion contre la Russie.

Mario Draghi, Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont entretenus jeudi avec le président ukrainien Volodimir Zelensky et ont souligné, lors d'une conférence de presse commune, leur soutien à l'Ukraine. (Reportage Angelo Amante à Kyiv, Francesca Landini et Giuseppe Fonte à Milan; version française Jean Terzian)