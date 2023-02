Les bénéfices 2022 d'Eni s'envolent ; nouvelle tranche de dividendes en mars

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé jeudi que son bénéfice net pour 2022 a plus que doublé par rapport à l'année précédente, passant de 5,82 milliards d'euros un an plus tôt à 13,81 milliards d'euros.

Cependant, le quatrième trimestre à lui seul a connu une baisse de 84%, le bénéfice net tombant à 550 millions d'euros contre 3,52 milliards d'euros à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice net ajusté - qui exclut les éléments spéciaux et le résultat des stocks - a augmenté pour l'ensemble de l'année, passant de 4,33 milliards d'euros à 13,31 milliards d'euros, et pour le quatrième trimestre, passant de 1,70 milliard d'euros à 2,50 milliards d'euros.

Le résultat opérationnel ajusté est passé de 9,66 milliards d'euros à 20,39 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année et a légèrement baissé, à 3,59 milliards d'euros contre 3,81 milliards d'euros, au quatrième trimestre.

La production d'hydrocarbures a légèrement baissé sur l'année, à 1,61 million de bep par jour contre 1,68 million de bep par jour en 2021, et également au quatrième trimestre, à 1,62 million de bep contre 1,74 million.

Au quatrième trimestre, le flux de trésorerie opérationnel ajusté du groupe avant fonds de roulement au coût de remplacement s'est élevé à 4,1 milliards d'EUR. En glissement annuel, il a atteint 20,4 Md EUR, net de 8,5 Md EUR d'impôts payés, soit une augmentation de 60% par rapport à 2021 : après avoir financé les dépenses d'investissement organiques de 8,2 Md EUR, qui ont augmenté de 42 % en raison du renforcement du dollar américain et de la reprise prévue des activités du projet après le blocage, et couvert les besoins en fonds de roulement, le groupe a réalisé un flux de trésorerie libre organique de 12,8 Md EUR, qui a été utilisé pour financer la manœuvre de portefeuille, réduire la dette nette de 2 Md EUR et rémunérer les actionnaires à hauteur de 5,4 Md EUR par le versement de dividendes et le rachat d'actions.

La dette nette ex-IFRS 16 au 31 décembre 2022 s'élève à 7 Md EUR, en baisse de 2 Md EUR par rapport au 31 décembre 2021. Le levier du groupe s'est établi à 0,13 contre 0,20 au 31 décembre 2021.

Eni a annoncé le paiement de la troisième tranche du dividende 2022, de 0,22 euro par action, qui sera versé le 22 mars, avec une date de détachement le 20. La société a déjà versé deux tranches de 0,22 euro par action chacune en septembre et novembre de l'année dernière.

Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, a déclaré : "En 2022, nous sommes fermement engagés non seulement à faire progresser nos objectifs de durabilité environnementale, mais aussi à assurer la sécurité énergétique de l'Italie et donc de l'Europe, en construisant une diversification de la géographie et des sources d'énergie. Les résultats opérationnels et financiers que nous avons obtenus sont excellents, tout comme notre capacité à garantir rapidement des approvisionnements stables pour l'Italie et l'Europe, ainsi que nos progrès en matière de plans de décarbonisation. Au cours de l'année, nous avons conclu un certain nombre d'accords et d'activités pour remplacer définitivement le gaz russe d'ici 2025, en nous appuyant sur nos solides relations avec les pays producteurs et sur notre modèle de développement accéléré, qui nous permettra d'augmenter les flux de gaz en provenance d'Algérie, d'Égypte, du Mozambique, du Congo et du Qatar."

"Cette réaction rapide à la crise du gaz et l'intégration aux activités en amont ont été un facteur important des résultats de l'activité GGP, qui a pu honorer ses engagements de vente en diversifiant ses sources. Plenitude a atteint 2,2 GW de capacité renouvelable, soit le double du chiffre de l'année dernière, et sera rejointe par la toute nouvelle Eni Sustainable Mobility dans la poursuite du plan zéro émission pour les clients. En s'appuyant sur sa forte présence dans le secteur des biocarburants, elle offrira des solutions pour une mobilité de plus en plus décarbonée aux clients en Italie et en Europe".

"Dans un environnement de marché favorable, les résultats de 2022 ont été soutenus par la discipline financière et le contrôle des coûts, l'efficacité opérationnelle et la gestion attentive des risques liés à la volatilité des prix et aux pénuries d'approvisionnement. La forte génération de flux de trésorerie organique de 20,4 milliards d'euros nous a permis de financer les dépenses d'investissement et la croissance, de réduire le ratio d'endettement à un niveau record de 0,13 et de rémunérer les actionnaires à hauteur de 5,4 milliards d'euros par le biais de dividendes et de l'exécution d'un programme accéléré de rachat d'actions. Nos priorités stratégiques restent inchangées : nous continuerons à investir pour assurer la stabilité et la régularité des approvisionnements afin de répondre à nos besoins en énergie et pour décarboniser nos opérations et nos offres aux clients, tout en maintenant la discipline financière nécessaire pour garantir des rendements attractifs aux actionnaires".

