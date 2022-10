Les géants mondiaux du pétrole engrangent des bénéfices massifs au troisième trimestre

Les compagnies pétrolières ont enregistré des milliards de dollars de bénéfices alors que les prix du brut, du gaz naturel et des carburants comme l'essence ont frôlé des niveaux record au cours du trimestre. Les approvisionnements mondiaux restent serrés en raison des réductions de production découlant de la pandémie de COVID-19, et des perturbations du marché suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

La flambée des bénéfices alimente les critiques des groupes de consommateurs aux États-Unis et en Europe, alors que l'inflation grimpe. Le président américain Joe Biden a dit aux compagnies pétrolières qu'elles ne faisaient pas plus pour faire baisser les coûts de l'énergie, tandis qu'en Grande-Bretagne et dans l'Union européenne, des voix s'élèvent pour demander de nouvelles taxes sur les bénéfices exceptionnels des compagnies énergétiques.

Exxon Mobil, la plus grande major américaine, a annoncé des revenus de près de 20 milliards de dollars, dépassant les attentes et surpassant son précédent record établi au deuxième trimestre.

Exxon, qui a mené les gains records des cinq producteurs connus sous le nom de majors pétrolières au trimestre précédent, a largement dépassé ses pairs Shell et TotalEnergies avec un bénéfice au troisième trimestre presque deux fois plus important. Ses gains ont été favorisés par sa décision très critiquée de doubler la part des combustibles fossiles alors que ses concurrents européens se sont tournés vers les investissements renouvelables.

Chevron a gagné 11,2 milliards de dollars, soit près du double des 6,1 milliards de dollars de la même période l'année dernière. Les dirigeants pétroliers américains ont été peu enclins à se vanter des gains de bénéfices de cette année, préférant mettre l'accent sur les engagements d'investissement.

Les parlementaires américains ont reproché aux grandes compagnies pétrolières de ne pas faire davantage pour augmenter la production plus rapidement afin de compenser la hausse des coûts pour les consommateurs pour le chauffage des maisons et le remplissage du réservoir d'essence. La production mondiale de Chevron, qui s'élève à 3,1 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep) pour toute l'année 2022, est en fait en baisse d'environ 100 000 bep par rapport à la même période il y a un an.

Les gouvernements européens se sont démenés pour remplir les stocks de gaz après que la Russie a coupé la plupart de ses exportations de gaz naturel vers le continent, son principal client.

Vendredi, le norvégien Equinor a affiché un bénéfice record, porté par le prix record du gaz en Europe, et l'italien Eni a presque triplé son bénéfice par rapport à l'année dernière, gagnant 3,73 milliards d'euros (3,72 milliards de dollars), en avance sur le consensus.

"La guerre russe en Ukraine a modifié les marchés de l'énergie, réduit la disponibilité de l'énergie et augmenté les prix", a déclaré Anders Opedal, directeur général d'Equinor, dans un communiqué.

Les bons résultats européens font suite au bénéfice de 9,5 milliards de dollars annoncé jeudi par Shell, qui est en passe de dépasser son record établi en 2008.