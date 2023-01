Mib attendu en baisse ; la fabrication en Chine toujours en baisse

(Alliance News) - Le Mib devrait baisser mardi matin, tout comme les autres grandes places boursières européennes, à l'exception de Londres, qui devrait ouvrir en hausse pour son premier jour de négociation de la nouvelle année, selon les contrats à terme IG.

Le FTSE Mib devrait donc être dans le rouge de 77,5 points ou 0,3 pour cent après avoir clôturé lundi en hausse de 1,9 pour cent à 24 158,28.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en hausse de 13,1 points ou 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris devrait baisser de 43,2 points ou 0,6 pour cent et le DAX 40 de Francfort devrait ouvrir dans le rouge de 85,0 points ou 0,6 pour cent.

Les dernières données sur l'activité manufacturière de la Chine ont également été publiées dans la nuit. Le Caixin China General Manufacturing PMI a chuté à 49,0 en décembre 2022 contre 49,4 en novembre, indiquant la lecture la plus basse depuis septembre, dans un contexte de pic de cas de COVID qui ont perturbé la production, selon les données publiées par Markit Economics mardi.

Le dernier résultat a également marqué le cinquième mois consécutif de baisse de l'activité industrielle, par rapport au consensus du marché de 48,8, avec une nouvelle baisse de la production, des nouvelles commandes et des ventes à l'exportation.

Parmi les cotations mineures de l'Italie, la nuit dernière, la moyenne capitalisation a gagné 1,0 % à 39 755,32, la petite capitalisation a gagné 1,3 % à 28 110,07 et l'Italie croissance a gagné 0,8 % à 9 321,55.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Eni a progressé de 3,2% après avoir annoncé la naissance d'Eni Sustainable Mobility, la nouvelle société dédiée à la mobilité durable.

Comme l'a expliqué Eni, il s'agit d'une entreprise verticalement intégrée tout au long de la chaîne de valeur, qui vise à fournir des services et des produits progressivement décarbonés pour la transition énergétique, en accélérant la voie vers des émissions nulles tout au long de leur cycle de vie.

Eni Sustainable Mobility développera le bioraffinage, le biométhane et la vente de produits, de services et de solutions pour la mobilité, en Italie et à l'étranger, dans un parcours qui la fera évoluer vers une entreprise multiservice et multi-énergie. Les actifs de bioraffinage et de biométhane de la société, qui comprennent les bioraffineries de Venise et de Gela et le développement de nouveaux projets tels que Livorno et Pengerang, en Malaisie, qui sont en cours d'évaluation, ont également été apportés à la société.

Saipem s'est également bien comportée, clôturant en hausse de 5,0 % après une année turbulente, aidée par les changements de direction et la recapitalisation de 2,00 milliards d'euros clôturée l'année dernière.

Enel a gagné 2,8% après avoir annoncé vendredi qu'Enel Brasil, une filiale de la société chilienne cotée en bourse Enel Américas, avait finalisé la vente de la totalité de sa participation dans la société brésilienne de distribution d'électricité CELG Distribuição CELG D, soit environ 99,9% du capital social de cette dernière, à Equatorial Participações e Investimentos, une filiale d'Equatorial Energia.

Sur le Mid-Cap, Banca Monte dei Paschi di Siena a augmenté de 6,5 % après des réassurances sur la continuité des activités et des spéculations sur d'éventuelles transactions extraordinaires pour une sortie ordonnée de l'État de la banque filiale, dans le but de créer les conditions pour former davantage de pôles bancaires en Italie.

Anima Holding a gagné 0,9%. La société a annoncé vendredi qu'elle poursuivait son partenariat avec le groupe Crédit Agricole Italia, en adaptant si nécessaire l'accord précédent qui liait Anima et Credito Valtellinese.

La révision, comme l'explique Anima dans une note, est devenue opportune suite à la fusion par incorporation dans Crédit Agricole Italia de Credito Valtellinese, effective le 24 avril 2022.

L'accord maintient sa durée initiale jusqu'en 2027. CAI et Anima entendent préserver la valeur industrielle du partenariat, liée à la stabilité des actifs sous gestion.

Sur les petites capitalisations, Autostrade Meridionali a augmenté de 11 % après avoir été suspendu pour excès de volatilité, stimulé par les dernières nouvelles concernant une possible augmentation des péages autoroutiers.

Eems a gagné 1,5%. L'actionnaire majoritaire Gruppo Industrie Riunite a vendu plusieurs actions ordinaires de la société au cours de la dernière période.

Next Re a perdu 1,7% après avoir annoncé qu'elle avait signé avec IHC Verona, une société soumise à la gestion et à la coordination d'AHC International Consulting AG, l'accord définitif d'achat et de vente de la propriété hôtelière située à Vérone, pour un prix de vente de 7,4 millions d'euros plus taxes.

Parmi les PME, Gismondi 1754 a clôturé parmi les meilleures performances avec une hausse de 9,5 pour cent. Vendredi, la société a annoncé qu'elle avait acheté 1 600 de ses propres actions au cours de la période comprise entre le 26 décembre et le 30 décembre.

MeglioQuesto - en hausse de 15 pour cent - a annoncé vendredi que le président du conseil d'administration, Jaime Torrents Rotelli, avait acheté 18 500 actions ordinaires de la société.

En Asie, Tokyo étant toujours fermé pour cause de vacances, le Shanghai Composite a terminé dans le vert de 0,9 pour cent à 3 116,51 et le Hang Seng était en hausse de 1,7 pour cent à 20 109,89.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0657 contre USD1.0668 à la clôture de lundi. En revanche, la livre valait 1,2068 USD contre 1,2051 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 86,12 USD le baril, contre 85,91 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 847,96 USD l'once, contre 1 823,70 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, dans la zone euro, les yeux sont tournés vers le taux de chômage allemand à 0955 CET et le PMI manufacturier au Royaume-Uni à 1030 CET.

Le même indicateur arrivera pour les États-Unis à 1545 CET, précédé à 1400 CET par l'inflation en Allemagne.

Sur le front obligataire, les adjudications de billets T à trois et six mois auront lieu à 1730 CET.

Parmi les entreprises de Piazza Affari, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.