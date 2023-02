Mib dans le vert ; Brembo et Piaggio à des sommets annuels

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont poursuivi jeudi sur une trajectoire haussière, les traders semblant peu perturbés par le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale publié hier soir.

Le procès-verbal de la réunion de février montre que "presque tous" les participants ont convenu que les taux devaient être relevés de 25 points de base, bien que "quelques-uns" aient déclaré qu'ils auraient préféré une augmentation de 50 points de base.

En ce qui concerne la trajectoire possible de la Réserve fédérale, dans l'outil FedWatch de la plateforme CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de 73 % d'une augmentation dans la fourchette de 475/500 points de base. La probabilité d'une augmentation dans la zone de 500/525 bps est de 27 %. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 pdb.

Ainsi, le FTSE Mib a augmenté de 0,8 % pour atteindre 27 334,42.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,4 pour cent et le DAX 40 de Francfort a gagné 0,6 pour cent.

Parmi les plus petites cotations, la Mid-Cap a augmenté de 0,8 pour cent à 44 442,43, la Small-Cap a progressé de 0,9 pour cent à 29 959,03 et l'Italy Growth était dans le vert de 0,2 pour cent à 9 539,66.

Sur le Mib, Eni a chuté de 2,0 % malgré d'excellents chiffres pour 2022. L'entreprise a annoncé jeudi que le bénéfice net de 2022 avait plus que doublé en glissement annuel pour atteindre 13,81 milliards d'euros, contre 5,82 milliards d'euros un an plus tôt. Cependant, le quatrième trimestre à lui seul a connu une baisse de 84 %, le bénéfice net tombant à 550 millions d'euros contre 3,52 milliards d'euros à la même période l'an dernier.

Le bénéfice net ajusté - qui exclut les éléments spéciaux et le résultat des stocks - a augmenté pour l'ensemble de l'année, passant de 4,33 milliards d'euros à 13,31 milliards d'euros, et pour le quatrième trimestre, passant de 1,70 milliard d'euros à 2,50 milliards d'euros.

Recordati, quant à lui, a chuté de 1,1 % à 39,10 EUR, dans le sillage des trois précédentes séances à la baisse.

Stellantis grimpe à nouveau après de bons chiffres publiés la veille de la séance. Les actions progressent de 2,7 % à 16,65 EUR. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'entreprise ont tous deux enregistré une hausse à deux chiffres au cours de l'exercice 2022, a annoncé mercredi le constructeur automobile issu de la fusion de FCA et de PSA Groupe. Les revenus ont augmenté à 179,6 milliards d'euros, contre 149,4 milliards d'euros un an plus tôt ou 152,1 milliards d'euros pro-forma un an plus tôt. Le bénéfice net a augmenté de 26% à 16,78 milliards d'euros en 2022, contre 13,22 milliards d'euros un an plus tôt ou 13,35 milliards d'euros pro forma.

Pirelli a progressé de 2,6 % à 4,92 euros et sur le titre duquel JP Morgan a relevé son objectif de cours à 5,80 euros contre 5,30 euros.

Sur la moyenne capitalisation, Brembo a progressé de 3,8 % pour atteindre un nouveau sommet de 52 semaines à 13,84 EUR.

Piaggio a également été bien acheté, avec une hausse de 3,4 %, se négociant également à un nouveau sommet sur 52 semaines de 3,94 EUR.

Sur une note négative, dans le très petit groupe négatif, on trouve Cementir Holding et Intercos, qui marquent un moins 0,6%.

Du côté des petites capitalisations, Conafi est vu en queue de peloton, chutant de 7,1 % à 0,3920 EUR dans le sillage du rouge de la veille de 1,6 %.

Pierrel, quant à lui, a chuté de 2,6 %, après le gain de 2,6 % de la veille.

Caleffi a progressé de 5,1 %. La société a publié mercredi ses résultats consolidés préliminaires pour 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires d'environ 59,2 millions d'euros, en baisse de 3,0 % par rapport aux 60,8 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'Ebitda est supérieur à 6 millions d'euros, avec une marge d'environ 10%, contre 8,0 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Parmi les PME, Culti Milano a progressé de 3,0 % à 24,20 EUR, après deux séances terminées dans le rouge.

Impianti a grimpé de 1,7 %, tout comme Energy, cette dernière ayant relevé la tête après deux séances baissières.

À New York - dans la nuit européenne -, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,3 pour cent, le Nasdaq de 0,1 pour cent et le S&P 500 de 0,2 pour cent.

Parmi les marchés boursiers asiatiques - Tokyo étant fermé pour l'anniversaire de l'empereur - le Hang Seng a cédé 0,2 pour cent, tandis que le Shanghai Composite a baissé de 0,1 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0619 USD contre 1,0628 USD à la clôture d'hier. La livre, quant à elle, valait 1,2067 USD contre 1,2069 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 80,68 USD le baril contre 81,29 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 831,95 USD l'once contre 1 843,15 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, la matinée commence à 1100 CET en Europe avec les données sur l'inflation dans la zone euro.

A 1200 CET, le résultat du contrôle composite des transactions de distribution au Royaume-Uni est attendu.

Dans l'après-midi, outre-mer, à 1430 CET sont publiées les données sur les demandes continues d'allocations chômage, l'indice des prix de base PCE, les données du PIB et les dépenses réelles de consommation.

A 1700 CET, c'est le tour des données sur les stocks de pétrole brut.

