Milan passe à 27 100 ; volumes élevés sur Tesmec

(Alliance News) - L'indice Mib a clôturé en hausse, dépassant les 27 100 mardi, les salles de marché " parcourant " les données économiques et les données sur les entreprises, ces dernières publiant progressivement leurs résultats.

Entre-temps, l'attention s'est portée sur plusieurs discours de hauts responsables de la BCE et du président de la Fed, Jerome Powell, à l'Economic Club de Washington D.C. tout au long de la journée, en particulier sur le numéro un de l'Eccles Building qui devrait fournir des indications importantes sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

En ce qui concerne Francfort, les derniers chiffres montrent que le total des actifs de l'Eurotower s'élève désormais à 7,875 milliards d'euros, soit une baisse d'environ 18,62 milliards d'euros par rapport à la semaine précédente.

En revanche, en ce qui concerne la trajectoire possible de la Réserve fédérale, dans l'outil FedWatch du CME Group - qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de confirmation de 94 % dans la fourchette actuelle de 475/500 pb. La probabilité d'une augmentation dans la zone de 500/525 bps est de 6%. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 points de base.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 0,4% à 27 118,74.

En Europe, le CAC 40 de Paris a clôturé dans le rouge de 0,1%, le FTSE 100 de Londres en hausse de 0,4%, %, tandis que le DAX 40 de Francfort a clôturé dans le rouge de 0,2%.

Parmi les plus petites cotations italiennes, la Mid-Cap a clôturé dans le rouge de 0,2% à 44 459,38, la Small-Cap en hausse de 0,4% à 30 210,00, tandis que l'Italy Growth a clôturé dans le vert de 0,7% à 9 963,83.

Sur le Mib, Saipem a clôturé comme le meilleur de la liste avec une hausse de 5,2%, reflétant une bonne session pour le secteur pétrolier.

Comme le souligne Francesco Bonazzi sur Alliance News, "avec la hausse du pétrole, Piazza Affari récompense aujourd'hui les actions du pétrole et des infrastructures énergétiques. Mais on s'intéresse aussi beaucoup à l'évolution du plan Mattei, un plan qui est sur le point d'entrer dans le PNRR et d'être le principal dossier de politique économique du gouvernement dirigé par Giorgia Meloni'.

Eni - la société mère de Saipem - a clôturé en hausse de 1,5 pour cent, tandis que Tenaris a rallié 0,8 pour cent.

Telecom Italia est également vu dans les hauts, progressant de 2,3%. La société a informé la Consob lundi que, par rapport aux articles de presse concernant l'offre non contraignante sur l'infrastructure fixe de TIM soumise par KKR, sauf accord contraire entre les parties, l'offre a une durée de 4 semaines à compter de la date d'envoi - le 1er février dernier - et le conseil d'administration de TIM se réunira le 24 février pour en discuter et prendre une décision, donc avant la fin de la durée de l'offre.

Intesa Sanpaolo - en hausse de 0,9% - a annoncé que le plan de rachat de 1,70 milliard d'euros sera lancé le 13 février, pour un nombre d'actions ne dépassant pas 1,63 milliard.

FinecoBank - en hausse de 1,7 pour cent - a déclaré mardi qu'elle avait approuvé ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net record de 428,8 millions d'euros, contre 349,2 millions d'euros pour la même période l'an dernier et une augmentation de 23 pour cent. Le conseil d'administration a approuvé la distribution proposée d'un dividende de 0,49 EUR par action.

Parmi la minorité baissière, Amplifon a été la plus mauvaise performance, abandonnant 2,5 pour cent, objet de prises de bénéfices après quatre sessions haussières.

Sur le Mid-Cap, le Seco a connu une session haussière, progressant de 4,9%, reprenant la tête après deux sessions baissières.

Dans le sillage de la bonne forme du segment pétrolier, Saras a grimpé de 2,9 %, inversant le cours après une mini-tendance baissière de trois sessions.

Le conseil d'administration de la Banca Popolare di Sondrio - plat à 4,56 euros - a approuvé mardi les résultats préliminaires des bénéfices et des capitaux propres consolidés pour l'exercice 2022, qui a clôturé avec un bénéfice net de 251,3 millions d'euros, contre 268,6 millions d'euros un an plus tôt. La banque a également confirmé le ratio de distribution d'un peu moins de 50 pour cent, comme prévu dans le plan d'affaires.

Sesa s'est échangé dans le rouge de 1,3 %, après avoir annoncé mardi qu'elle avait acquis une participation majoritaire dans Assist Informatica par l'intermédiaire de sa filiale Var Group, consolidant ainsi son expertise en matière de solutions logicielles pour le segment de l'agrobusiness.

Alerion, en revanche, a chuté de 2,7 % à 32,00 EUR. La société - qui poursuit son plan de rachat - a récemment annoncé qu'elle avait acheté ses propres actions ordinaires pour une valeur totale d'environ 238 000 euros.

Sur le marché des petites capitalisations, Tesmec a augmenté de 9,4 pour cent. Le titre s'est échangé à un volume élevé, avec plus de 30 millions d'unités changées de mains par rapport à une moyenne quotidienne de 2,6 millions sur trois mois.

algoWatt a apprécié 5,9 pour cent. La société a annoncé qu'elle a reçu mardi une subvention d'environ 500 000 euros pour ses activités en tant que fournisseur de solutions énergétiques numériques et intégrateur de systèmes dans le cadre du projet Masterpiece - Approches multidisciplinaires et technologies logicielles pour l'engagement, le recrutement et la participation dans les communautés énergétiques innovantes en Europe - financé par le programme Horizon Europe.

La société d'Amico s'est également bien comportée, avec une hausse de 4,4 %, clôturant du côté haussier pour la troisième fois consécutive.

Servizi Italia a clôturé 1,4% dans le rouge, une prise de bénéfices après trois sessions haussières.

Beghelli, en revanche, a chuté de 2,6 %, après un gain de 1,2 % la veille de la séance.

Parmi les PME, expert.ai a progressé de plus de 23 % à 0,7440 EUR.

Arterra, en revanche, a progressé de 6,6 pour cent, après la perte de 2,0 pour cent enregistrée la veille.

Growens, en revanche, a cédé 2,5 %. Vendredi, le conseil d'administration a approuvé la signature d'un accord contraignant pour la vente de l'unité commerciale MailUp de Growens et de ses participations dans Contactlab, Acumbamail, MailUp Nordics et sa filiale Globase International à TeamSystem pour une contrepartie totale de 70 millions d'euros sur une base cash/libre d'endettement.

Mardi, Take Off - dans une lettre de 4,1% - a informé qu'elle avait reçu une notification de l'actionnaire AcomeA SGR selon laquelle le seuil de participation de 5% avait été dépassé. AcomeA SGR a ainsi déclaré détenir une participation dans la société de plus de 1,45 million d'actions, soit 9,30 % du capital social.

À New York, le Dow Jones était en baisse de 0,1 %, le S&P était dans le vert de 0,1 %, tandis que le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0704 contre USD1.0724 à la clôture de lundi. La livre, quant à elle, valait 1,2018 USD contre 1,2011 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,40 USD par baril, contre 80,36 USD par baril lundi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 876,10 USD l'once, contre 1 868,44 USD l'once à la clôture de lundi.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, à 1000 CET, les ventes au détail italiennes arriveront.

A 13h00 CET, place sera faite au taux hypothécaire américain à 30 ans, tandis qu'à 16h30 CET seront publiés le chiffre des stocks de pétrole brut, le chiffre des stocks de Cushing et le chiffre des stocks hebdomadaires de l'EIA.

À 1945 HEC, M. Waller, de la Réserve fédérale, prononcera un discours.

Parmi les entreprises du marché boursier italien, les résultats de Banca Mediolanum, BPER Banca, Cementir Holding et FOS sont attendus.

