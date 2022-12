Plenitude acquiert une centrale photovoltaïque de 81 MW au Texas

(Alliance News) - Eni Spa a annoncé jeudi que Plenitude, par le biais de sa filiale américaine Eni New Energy US Inc, a acquis la centrale photovoltaïque de 81 MW de Kellam située dans le nord du Texas, à 80 km du complexe métropolitain Dallas Fort Worth.

La centrale, vendue par Hanwha Qcells USA Corp, rejoint d'autres actifs au Texas et dans le reste des États-Unis dans le portefeuille de Plenitude, qui avec cette transaction atteint une capacité installée de 878 MW sur le marché américain.

Hanwha Qcells USA Corp est la filiale américaine du groupe coréen Hanwha.

"La transaction a été réalisée avec le soutien de Novis Renewables, LLC, le partenariat entre Eni New Energy US Inc et Renantis North America Inc, exclusif aux États-Unis et dédié au développement de projets solaires, éoliens et de stockage", explique la société dans une note.

L'usine est construite sur un terrain de plus de 150 hectares et l'énergie produite sera vendue à une compagnie d'électricité locale.

Eni se négocie dans le rouge de 0,5% à 13,43 euros par action.

