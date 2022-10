Eniblock : ENIBLOCK : Résultats semestriels 2022

Résultats semestriels 2022 :

Investissements soutenus dans la plateforme

Implémentations réussies auprès de nouveaux clients

Fort accroissement de la production de l'exercice : +52,2%

Perspectives favorables pour le futur :

Accélération du développement commercial

Objectif 2022 de nouveaux clients déjà atteint

Puteaux, le 31 octobre 2022. Eniblock, filiale de The Blockchain Group et plateforme tout-en-un présente sur l'ensemble de la chaine de valeur de la technologie blockchain, publie ses résultats semestriels au 30 juin 2022. Acteur montant dans une innovation de rupture, Eniblock a, au 1er semestre 2022, accéléré ses investissements pour préparer son avenir et testé la validité de ses solutions logicielles en environnement réel auprès des premiers utilisateurs de sa plateforme.

(En K€) 06.2021 06.2022 Variation Production de l'exercice * 1 714 2 609 +52,2% EBITDA 663 107 -83,9% Résultat d'exploitation 663 -216 -132,6% Résultat net 659 -219 -133,2%

*inclut le Crédit Impôt Recherche

Les données présentées n'ont pas fait l'objet d'une revue limitée au 30/06/2021 et 30/06/2022

Forte progression de l'activité

Eniblock a réalisé au 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires de 1,3 M€ en hausse de 3,1% par rapport au 1er semestre 2021. Cette croissance a été notamment réalisée par les ventes provenant des plateformes Eniblock®, entrant dans la constitution d'un socle de revenus récurrents pour la société. En parallèle, Eniblock a intensifié ses investissements dans ses solutions logicielles, ce qui s'est traduit par une multiplication par près de 3 de sa production immobilisée. Au global, la production de l'exercice affiche 2,6 M€ en hausse soutenue de 52,2% par rapport à la même période de 2021.

Cette croissance a été portée par l'accélération de la commercialisation de la plateforme SaaS et la poursuite de ses développements pour l'adapter à de nouveaux cas d'usage. Cette dynamique a notamment été appuyée par les ressources de sa maison-mère, The Blockchain Group, qui a alloué environ 15 % de ses ingénieurs aux efforts de R&D et à la commercialisation de la plateforme Eniblock®. Fort d'un capital clients et d'une expertise reconnue, Eniblock peut désormais mettre en œuvre une coopération efficace avec The Blockchain Group afin d'assurer le déploiement de sa suite logicielle auprès de ses clients.

Ces synergies ont permis d'effectuer les premières implémentations avec notamment en mars dernier, FanLivecards, première place de marché de NFT dédiée au rugby sur la blockchain ainsi que plus récemment, MAN OF THE MATCH® x PLAYER OF THE MATCH® (MOTMxPOTM), la toute première Marketplace NFTs de trophées officiels dans le football professionnel sur la blockchain TEZOS.

Le 1er semestre 2022 a également vu le renforcement du partenariat entre Eniblock et the Sandbox. En avril dernier, les deux sociétés se sont alliées pour développer un camp d'entrainement (« bootcamp ») dans le metaverse pour former les futurs acteurs du Web3 et ainsi créer une véritable communauté européenne de développeurs blockchain et Web3 autour de The Sandbox et d'Eniblock.

Accélération des investissements pour soutenir la croissance

Pour accompagner le développement de ses ventes et l'enrichissement de sa plateforme, Eniblock a renforcé son capital humain et a fait appel à des ressources R&D et des ingénieurs commerciaux de son groupe. En conséquence, les charges de personnel sont en augmentation de 0,3 M€ et les achats externes progressent de 1,1 M€. Ces investissements, essentiels pour la préparation du futur, se traduisent par une augmentation des coûts opérationnels totaux. L'EBITDA ressort ainsi en forte baisse à 0,1 M€, soit 8,3% du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 0,3 M€, le résultat d'exploitation affiche une perte de 0,2 M€. En l'absence d'autres éléments significatifs, le résultat net s'établit à -0,2 M€.

Analyse de la structure financière

Au 30 juin 2022, Eniblock dispose de fonds propres à hauteur de 0,4 M€. La dette financière nette s'élève à 1,9 M€.

Perspectives très favorables

Sur les 6 premiers mois de l'année, la société est parvenue à signer le nombre de nouveaux clients qu'elle s'était fixée pour l'ensemble de l'exercice, c'est-à-dire 15 entreprises ayant fait confiance à la solution SaaS Eniblock pour le développement de leur projet Web3 et Metaverse. Fort des premières implantations réussies chez ses clients au 1er semestre 2022, Eniblock va accélérer ses efforts de prospection commerciale au 2nd semestre afin d'accroître sa base grands comptes et augmenter ses revenus récurrents.

Fer de lance de la stratégie d'Eniblock, son modèle économique basé sur des contrats à long terme (3 à 5 ans) qui se nourrissent de la performance commerciale de ses clients, devrait lui permettre de développer une trajectoire de croissance pérenne et rentable.

Pour accompagner la forte croissance anticipée, le groupe a finalisé en août 2022 une augmentation de capital de 2,5 M€ auprès d'investisseurs financiers et a bénéficié du renforcement de ses fonds propres par la capitalisation d'une partie des créances de sa maison mère The Blockchain Group.

Afin d'accroître sa notoriété et lui permettre d'accéder à de futures sources de financement diversifiées, Eniblock a fait admettre ses titres à la cotation sur Euronext Growth le 20 septembre 2022.

Charles Kremer, Directeur Général d'Eniblock, commente : « Ce 1er semestre 2022 a permis à Eniblock de valider la scalabilité de notre solution avec plusieurs déploiements réussis chez nos clients. Notre offre rencontre un réel succès sur le marché avec notre objectif d'acquisition de nouveaux clients 2022 déjà atteint à l'issue du 1er semestre. Nous poursuivrons cette dynamique avec un focus encore davantage marqué sur la commercialisation de la plateforme Eniblock®. L'accent sera également mis sur la recherche de nouveaux talents pour compléter nos équipes afin d'absorber la forte demande à laquelle nous faisons face, tout en nouant de nouveaux partenariats pour faciliter l'intégration de notre solution auprès de nos futurs clients. »

