Eniblock : Eniblock et RAID Square signent un partenariat pour sécuriser les projets Web3

Paris, le 23 Mai 2023 - Eniblock® et RAID Square sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat qui permettra de renforcer la sécurité et la réduction des risques dans le cadre des projets et initiatives Web3.

Le partenariat conclu entre Eniblock® et RAID Square s'appuie sur l'expertise et les ressources de chacun pour assurer la sécurité et proposer des solutions de prévention optimales sur les projets Web3. En combinant l'expérience d'Eniblock® dans la construction de solutions blockchain évolutives avec les services complets de gestion des risques de RAID Square, les deux entreprises seront en mesure d'offrir une proposition de valeur inégalée à leurs clients.

Grâce à ce partenariat, Eniblock® et RAID Square visent à aider les entreprises, les marques et les créateurs à se concentrer sur ce qu'ils font le mieux - construire des expériences et des produits évolutifs - tout en laissant les complexités du développement, de la sécurité et de l'atténuation des risques aux experts.

"Nous sommes ravis de collaborer avec RAID Square et de fournir à nos clients une solution complète", déclare Charles Kremer, PDG d'Eniblock®. "Nos efforts combinés permettront aux entreprises et aux créateurs de développer des expériences Web3 évolutives et sécurisées sans les complexités liées à la gestion de la technologie blockchain et à l'atténuation des risques."

"Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'Eniblock® pour fournir les meilleures solutions de sécurité et de gestion des risques aux projets et initiatives Web3", déclare Sébastien Martin, CEO et cofondateur de RAID Square. "Nous sommes convaincus que la combinaison de notre expertise et de nos ressources changera la donne dans l'espace Web3, et nous sommes impatients d'aider nos clients à réussir dans cette nouvelle frontière passionnante."



À propos d'Eniblock®



Eniblock® est un fournisseur de technologie français avec plus de 5 ans d'expérience dans la conception de solutions blockchain évolutives pour les grandes entreprises européennes. Eniblock propose également des API et des SDK de qualité professionnelle pour les entreprises, les marques et les créateurs qui facilitent l'intégration des expériences Web3 dans leurs parcours clients. Avec Eniblock, les marques peuvent se concentrer sur ce qu'elles font le mieux et créer des expériences et des produits évolutifs sans avoir à se soucier de la complexité de la technologie blockchain.

Pour plus d'informations, visitez : https://www.eniblock.com/

À propos de RAID Square

La mission de RAID Square est d'offrir une gamme étendue de services pour la gestion des risques (préventifs et curatifs) dans l'environnement web 3, y compris le soutien à l'intelligence juridique, le cyber cross web 2 et web 3, la conformité, la gestion de la réputation, la due diligence et les enquêtes, et le lobbying (par le biais de bureaux à Bruxelles, Londres, Washington, Miami, etc.)

Pour plus d'informations, consultez le site : https://raidsquare.com/

