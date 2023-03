Eniblock : M3TASERVE : le nouveau bootcamp Web3 pour pallier la pénurie de développeurs et dynamiser les projets blockchain naissants.

M3TASERVE : le nouveau bootcamp Web3 pour pallier la pénurie de développeurs et dynamiser les projets blockchain naissants.

Paris, 20 mars - Eniblock, Sébastien Borget (Co-fondateur et COO The Sandbox), Frank Desvignes (Co-fondateur True Global Ventures), ERA2140 et Ubiki se sont associés pour lancer M3TASERVE, un bootcamp Web3 qui forme les développeurs Web2 pour devenir des natifs du Web3 et les connecte avec les entreprises qui conduiront la prochaine révolution numérique. M3TASERVE élimine les frictions des deux côtés de l'équation d'embauche en aidant les développeurs Web2 à se préparer et à trouver des opportunités Web3, et en simplifiant le processus pour les organisations qui cherchent à embaucher de grands talents Web3 à distance.

La pénurie de développeurs freine la progression du web3. M3TASERVE a pour objectif de résoudre ce problème afin de renforcer les activités et les projets émergents reposant sur la blockchain. Cette initiative rend l'apprentissage des compétences web3 plus simple pour les développeurs en devenir en leur proposant des cours gratuits leur permettant d'approfondir les bases des applications sécurisées grâce à des instructeurs très expérimentés. M3TASERVE donne aux développeurs l'accès à la meilleure formation blockchain du marché et à un accompagnement conçu par les développeurs web3 eux-mêmes, afin qu'ils puissent fournir aux entreprises le fruit de leur travail.

"Nos développeurs sont formés pour relever les défis quotidiens avec la technologie décentralisée pour contribuer à votre plan stratégique web3 à long terme, quelle que soit la vision, la pile technologique ou l'industrie dans laquelle vous vous trouvez", a déclaré Charles Kremer, cofondateur et PDG de M3TASERVE et Eniblock. "Nous pensons que M3TASERVE peut changer la donne en matière d'adoption du web3 en permettant aux développeurs et aux organisations de collaborer plus facilement et de construire l'avenir ensemble."

“L'industrie a un besoin urgent de développeurs et d'ingénieurs pour construire la technologie sous-jacente et les couches d'infrastructure qui soutiennent le Metaverse ouvert", a déclaré Sébastien BORGET, COO et cofondateur de The Sandbox. "L'approche de M3TASERVE est bien adaptée pour fournir aux développeurs web/full stack existants un chemin rapide vers de nouvelles opportunités de carrière, en améliorant leurs compétences et en les mettant en pratique dans des produits et des projets réels, tels que The Sandbox."

"Nous constatons que l'écosystème Web3 est confronté à une importante pénurie de développeurs qualifiés, ce qui freine sa croissance. En fournissant une plateforme comme M3TASERVE, nous donnons aux développeurs potentiels la possibilité d'acquérir des compétences en matière de Web3. Nous avons pour mission d'intégrer le prochain milliard d'utilisateurs à l'écosystème Web3, et ERA 2140 est fière de s'associer à Eniblock, The Sandbox et Ubiki pour faire de cet objectif une réalité et alimenter la prochaine génération d'entreprises basées sur la blockchain" s'accordent Pierre de Conihout & Florian Buffard, directeurs d'ERA 2140.

"Les stratégies de recrutement d'aujourd'hui reposent sur un processus simple et standard. Au lieu des traditionnels job boards, le recrutement dans le web3 repose sur une approche directe des candidats, en utilisant Discord, Twitter, Github ou même des Hackathons. Nos équipes chez UBIKI ne s'adressent pas à des individus, mais à des communautés !" précise Patrick Bunan, Co-Fondateur chez UBIKI (...) "Les entreprises qui recrutent dans le web3 recherchent des candidats qui ont une expérience pratique dans le domaine du développement blockchain, une compréhension globale des protocoles web3 tels que Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana, etc. La maîtrise de langages de programmation tels que Solidity, Rust et Javascript est indispensable pour travailler sur des applications Web3. Il est donc crucial pour Ubiki de soutenir le développement des talents et de fournir aux communautés les formations adéquates", poursuit-il ... "Avec M3TASERVE, Ubiki vise à prendre part à cette prochaine révolution numérique en facilitant la tâche des talents et des organisations pour construire ensemble l'avenir du web3."

M3TASERVE vise à créer une forte communauté de développeurs Web3 en fournissant les outils, les ressources et le réseau pour prospérer dans l'écosystème Web3. Avec son lancement, M3TASERVE invite tous les développeurs et organisations Web2 à se joindre et à faire partie de la prochaine révolution numérique.

À propos de M3TASERVE

M3TASERVE est une initiative lancée par les serial entrepreneurs Charles Kremer, Sébastien Borget, Frank Desvignes, Florian Buffard, Pierre de Conihout, et Patrick Bunan qui ont co-fondé Eniblock, The Sandbox, True Global Ventures, ERA 2140 et Ubiki pour favoriser la décentralisation. Avec cette initiative, les entrepreneurs visent à soutenir et à accélérer le développement de plateformes et d'applications décentralisées dans l'écosystème Web3.



Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de M3TASERVE à l'adresse https://www.m3taserve.com

À propos d'Eniblock

Eniblock est l'infrastructure Web3 la plus fiable et la plus digne de confiance, permettant une évolutivité et une sécurité de premier ordre pour les entreprises, les marques et les créateurs. Nous aidons les entreprises, les marques et les créateurs à créer des expériences Web3 transparentes, robustes et évolutives, à intégrer leurs clients, à s'engager auprès de leurs communautés et à étendre leur activité à des millions d'utilisateurs. Nous faisons abstraction des complexités liées au déploiement d'une stratégie Web3 grâce à une suite robuste d'API et de SDK.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web d'Eniblock à l'adresse https://www.eniblock.com/ .

A propos de Sébastien Borget

Sébastien Borget est cofondateur et directeur de l'exploitation du Metaverse décentralisé The Sandbox, un monde virtuel où les joueurs peuvent créer, jouer, posséder, gouverner et monétiser leurs expériences à l'aide de NFT et de SAND, le principal jeton utilitaire de la plateforme. Sébastien est également devenu le président de la Blockchain Game Alliance en 2020, une organisation à but non lucratif regroupant 500 membres clés de l'industrie. Il a récemment été nommé n°4 dans le Top #100 2022 des personnes les plus influentes dans la crypto par CoinTelegraph. The Sandbox a figuré dans le Top 100 des entreprises les plus influentes de 2022 de TIME100 par le magazine Times.





À propos de Frank Desvignes

Frank est un leader de la Fintech et de l'Insurtech, avec plus de 20 ans d'expérience. Il est partenaire fondateur de True Global Ventures et responsable mondial de l'innovation ouverte chez AXA, ainsi que startup advisor.

À propos d'ERA 2140

ERA 2140 est un studio de création d'entreprise Web3 avec une expertise dans le développement de produits, l'intelligence et le marketing. Nous offrons des services de bout en bout pour transformer les idées novatrices du Web3 en entreprises rentables et durables.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web d'ERA 2140 à l'adresse suivante : https://www.era2140.com/



À propos d'Ubiki

Chez Ubiki, nous recherchons et sélectionnons les meilleurs talents du Web3 afin de constituer des équipes qualifiées qui stimulent l'innovation pour votre entreprise. Nous fournissons à nos clients une large gamme de capacités RH, allant de la connaissance et du talent Web3 à la formation et au développement créatif, que vous cherchiez à renforcer un projet en cours ou que vous débutiez.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web d'Ubiki à l'adresse suivante : https://www.ubiki.io/

