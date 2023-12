Enlighta Inc. fournit des solutions logicielles. Les solutions logicielles de la société permettent aux entreprises d'obtenir des informations sur la demande, les performances, la conformité des contrats et les dépenses, ainsi que l'automatisation des processus pour la demande, la sélection, la validation des factures, la gouvernance des fournisseurs et la surveillance des risques liés aux tiers. Ses solutions comprennent Enlighta Govern, Enlighta TPRM, Enlighta Assess et Enlighta DevSmart. Enlighta Govern permet de vérifier la conformité des tiers et des fournisseurs avec les réglementations, les politiques et les contrats. Enlighta TPRM offre une surveillance automatisée et auditable des risques et de la conformité des tiers. Enlighta Assess fournit des évaluations prêtes à l'emploi qui peuvent être rapidement adaptées aux besoins spécifiques du client. Enlighta DevSmart est impliqué dans la recherche de propositions et de candidats auprès des fournisseurs pour les services gérés et les missions de recrutement. Elle dessert des secteurs tels que les services financiers et l'assurance, la fabrication, la vente au détail, le transport, le gouvernement et d'autres.

