EnLink Midstream, LLC fournit des services intégrés d'infrastructure intermédiaire pour le gaz naturel, le pétrole brut, le condensat et les LGN, ainsi que le transport de CO2 pour le captage et la séquestration du carbone (CSC). Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Permian, qui comprend les activités de collecte, de traitement et de transport du gaz naturel et les activités liées au pétrole brut dans les bassins de Midland et de Delaware, dans l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique ; Louisiane, qui comprend les pipelines de transport de gaz naturel et de LGN, les usines de traitement du gaz naturel, les installations de stockage de gaz naturel et de LGN et les installations de fractionnement situées en Louisiane ; Oklahoma, qui comprend les activités de transport de gaz naturel et de LGN dans les bassins de Midland et de Delaware ; l'Oklahoma, qui comprend ses activités de collecte, de traitement et de transport de gaz naturel, ainsi que ses activités liées au pétrole brut dans les régions de Cana-Woodford, d'Arkoma-Woodford, du nord de l'Oklahoma Woodford, de STACK et des régions adjacentes, et le nord du Texas, qui comprend ses activités de collecte, de traitement et de transport de gaz naturel dans le nord du Texas.