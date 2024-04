Enliven Therapeutics, Inc. a annoncé la nomination de Lori Kunkel, MD, à son conseil d'administration. Le Dr Kunkel apporte au conseil d'administration plus de vingt-cinq ans d'expérience dans le développement et la commercialisation de médicaments en oncologie et en immunologie. Le Dr Kunkel est une dirigeante accomplie de l'industrie et un membre du conseil d'administration avec un palmarès de succès dans la stratégie d'entreprise, le développement clinique et la commercialisation, et le développement des affaires.

Elle siège actuellement au conseil d'administration de Nurix Therapeutics, Inc, ORIC Pharmaceuticals, Inc et K36 Therapeutics, Inc. Elle est également conseillère scientifique auprès de plusieurs sociétés d'oncologie et d'immunothérapie en phase clinique. Auparavant, le Dr Kunkel a été directrice médicale par intérim et membre du conseil d'administration de Loxo Oncology, Inc. (rachetée par Eli Lilly and Company). Elle a également été CMO chez Pharmacyclics LLC (rachetée par AbbVie) et Proteolix, Inc. (rachetée par Onyx Pharmaceuticals).

Avant de rejoindre l'industrie, le Dr Kunkel a passé dix ans en médecine universitaire et a été membre du corps enseignant de l'unité de transplantation de moelle osseuse de la division d'hématologie/oncologie de l'université de Californie, à Los Angeles. Elle a obtenu son diplôme de médecine à l'université de Californie du Sud et sa licence en biologie à l'université de Californie à San Diego. Elle est titulaire d'un certificat de médecine interne et d'un certificat d'hématologie et d'oncologie.