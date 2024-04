ENN Energy Holdings Limited est spécialisé dans la distribution de gaz naturel et de produits énergétiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - transmission et distribution en détail de gaz naturel (52,9%) : 25 269 millions de m3 distribués en 2021, au travers d'un réseau de 72 849 km de gazoducs ; - distribution de gaz naturel aux grossistes (27,5%) : 7 828 millions m3 vendus ; - construction et installation de gazoducs (8,7%). Le groupe exploite également des stations de ravitaillement en gaz pour véhicules ; - vente de produits énergétiques (8,4%) : électricité, chauffage, etc. ; - autres (2,5%) : notamment développement de systèmes de chauffage et de sécurité.

Secteur Services aux collectivités de gaz