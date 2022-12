NextDecade augmente le volume d'approvisionnement en GNL dans un accord avec la société chinoise ENN

En vertu de l'accord, ENN, via une filiale à 100 %, ENN LNG (Singapore) Pte Ltd, achètera désormais 2 millions de tonnes par an (mtpa) de GNL, soit 0,5 mtpa de plus que l'accord initial, selon un communiqué de NextDecade daté de mardi.

Tous les volumes d'approvisionnement proviendront des trois premiers trains du projet d'exportation Rio Grande LNG (RGLNG) de NextDecade à Brownsville, au Texas, sur une base franco à bord, et seront indexés sur le Henry Hub.

Plus tôt en avril, NextDecade a annoncé qu'elle fournirait 1,5 mtpa de GNL à une unité de la société chinoise ENN pour une durée de 20 ans.

La société américaine a ajouté dans sa déclaration de mardi qu'elle vise une décision finale d'investissement (FID) sur les trois premiers trains du projet d'exportation RGLNG au premier trimestre de 2023, suivie des FID de ses trains restants.

La Chine a été le premier importateur mondial de GNL en 2021, expédiant 78,8 millions de tonnes de ce combustible réfrigéré cette année-là. Sur le total de ses importations, près de 9 millions de tonnes, soit 11 %, provenaient des États-Unis, selon les données des douanes chinoises.