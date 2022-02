ENOGIA

Agenda financier 2022 d'ENOGIA Marseille, 2 février 2022 ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, présente son agenda financier pour 2022*. Annonce Date * Chiffre d'affaires annuel 2021 Jeudi 17 février 2022 après Bourse Résultats annuels 2021 Mercredi 30 mars 2022 après Bourse Chiffre d'affaires semestriel 2022 Mardi 26 juillet 2022 après Bourse Résultats semestriels 2022 Mardi 18 octobre 2022 après Bourse * Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modifications.







À propos d'ENOGIA ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d'ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d'air pour Piles à Combustible Hydrogène et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd'hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l'international. Créée en 2009, l'entreprise, basée à Marseille, compte près de 60 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l'environnement. L'implication d'ENOGIA en termes de RSE s'établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653. Contacts Relations investisseurs et presse financière

