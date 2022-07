ENOGIA

ENOGIA: Bilan semestriel du contat de liquidité au 30 juin 2022



28-Juil-2022 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Bilan semestriel du contrat de liquidité

d’ENOGIA au 30 juin 2022 Marseille, 28 juillet 2022 ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022. Au titre du contrat de liquidité confié par la société ENOGIA au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 18 893 titres

23 302,55 € Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 015

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 981

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 49 641 titres pour 401 793,69 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 40 685 titres pour 325 800,90 € Il est rappelé que lors de la signature du contrat en août 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre

200 000 € La mise en oeuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF

n° 2021-01 en date du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.



À propos d’ENOGIA ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d’ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d’air pour Piles à Combustible Hydrogène et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd’hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l’international. Créée en 2009, l’entreprise, basée à Marseille, compte près de 60 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l’environnement. L’implication d’ENOGIA en termes de RSE s’établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653. Contacts Relations investisseurs et presse financière

L’Agence ComFi by CIC Market Solutions

Sophie Le Bris & Cindy David

enogia-investir@cic.fr

01 53 45 80 59 / 06 65 15 83 58 Communication et presse corporate

Sylvie Bourdon

Directrice de la communication

sylvie.bourdon@enogia.com

06 18 43 90 12 Retrouvez toutes les informations sur ENOGIA sur

https://enogia.com/investisseurs Annexe

Détails journaliers du 1er janvier au 30 juin 2022 ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 015 49 641 401 793,69 981 40 685 325 800,90 03/01/2022 3 180 1 899,05 7 346 3 667,60 04/01/2022 3 112 1 174,85 6 203 2 152,80 05/01/2022 13 562 5 808,00 4 26 273,00 06/01/2022 1 1 10,25 1 1 10,25 07/01/2022 2 21 215,25 2 93 957,85 10/01/2022 17 664 6 695,10 2 2 20,24 11/01/2022 8 538 5 272,10 4 115 1 129,26 12/01/2022 7 260 2 509,46 11 161 1 555,52 13/01/2022 9 587 5 597,46 11 310 2 971,58 14/01/2022 10 595 5 546,52 13 341 3 191,56 17/01/2022 3 129 1 191,38 12 326 3 036,56 18/01/2022 8 421 3 945,34 8 109 1 031,18 19/01/2022 8 322 2 990,88 9 105 980,10 20/01/2022 3 84 777,86 10 245 2 275,08 21/01/2022 4 161 1 502,08 5 195 1 824,90 24/01/2022 1 1 9,40 10 279 2 629,40 25/01/2022 3 74 703,10 1 1 9,60 26/01/2022 10 416 3 927,70 4 74 705,92 27/01/2022 20 1 254 11 250,04 11 672 5 984,18 28/01/2022 5 259 2 335,26 5 151 1 366,98 31/01/2022 6 270 2 435,52 1 1 9,06 01/02/2022 13 870 7 641,20 7 139 1 213,68 02/02/2022 1 1 8,80 17 491 4 338,50 03/02/2022 1 1 8,94 10 198 1 775,44 04/02/2022 6 248 2 239,28 10 209 1 897,16 07/02/2022 4 138 1 255,88 8 746 6 794,98 08/02/2022 4 55 501,62 4 38 347,76 09/02/2022 6 195 1 788,82 12 319 2 929,38 10/02/2022 4 135 1 235,34 5 35 321,30 11/02/2022 5 206 1 882,32 4 126 1 155,66 14/02/2022 16 676 6 054,54 3 64 564,74 15/02/2022 3 38 334,40 4 91 806,20 16/02/2022 4 202 1 794,08 1 1 8,90 17/02/2022 4 116 1 026,56 1 1 8,86 18/02/2022 1 1 8,86 2 33 293,02 21/02/2022 16 600 5 245,12 2 51 443,82 22/02/2022 16 745 6 293,50 5 186 1 566,88 23/02/2022 4 87 731,40 6 279 2 352,20 24/02/2022 31 1 597 13 012,72 5 287 2 354,18 25/02/2022 4 52 412,90 12 226 1 804,56 28/02/2022 10 465 3 699,28 7 137 1 089,34 01/03/2022 4 212 1 682,94 5 111 883,78 02/03/2022 1 1 7,94 11 383 3 061,84 03/03/2022 9 669 5 351,14 4 146 1 180,66 04/03/2022 13 776 6 047,24 3 7 54,22 07/03/2022 15 672 5 052,94 5 169 1 297,88 08/03/2022 10 371 2 701,94 3 61 441,72 09/03/2022 6 358 2 811,22 25 1571 12,117,44 10/03/2022 22 1 072 8 336,92 19 482 3 898,46 11/03/2022 11 251 1 902,10 8 268 2 041,14 14/03/2022 2 71 545,28 7 273 2 100,80 15/03/2022 4 163 1 257,20 9 259 2 007,12 16/03/2022 16 364 2 794,76 9 344 2 665,80 17/03/2022 7 157 1 199,50 1 1 7,66 18/03/2022 4 183 1 392,42 2 79 605,10 21/03/2022 1 1 7,58 1 1 7,58 22/03/2022 3 75 577,32 11 328 2 541,62 23/03/2022 6 286 2 189,46 3 79 609,88 24/03/2022 12 422 3 167,54 2 11 82,60 25/03/2022 12 589 4 359,58 7 337 2 512,32 28/03/2022 1 1 7,30 5 70 515,14 29/03/2022 4 198 1 469,30 12 552 4 095,44 30/03/2022 5 163 1 209,08 5 138 1 026,72 31/03/2022 15 594 4 364,36 8 405 2 988,98 01/04/2022 50 1 935 14 295,92 37 1 982 14 745,14 04/04/2022 24 1 167 8 638,02 35 1 726 12 942,92 05/04/2022 20 1 479 10 903,44 30 1 213 9 004,68 06/04/2022 21 1 646 11 764,88 17 1 229 8 814,50 07/04/2022 20 1 493 10 285,88 21 1 494 10 335,46 08/04/2022 19 1 016 7 355,22 37 2 853 20 933,04 11/04/2022 4 116 894,42 10 243 1 874,82 12/04/2022 13 673 5 222,30 24 862 6 714,24 13/04/2022 27 996 8 048,00 41 2 159 17 402,96 14/04/2022 6 163 1 347,48 11 268 2 216,64 19/04/2022 4 158 1 351,48 24 918 7 833,48 20/04/2022 11 595 5 115,96 6 377 3,246,24 21/04/2022 12 873 7 521,96 7 473 4 109,70 22/04/2022 3 180 1 530,00 3 182 1 550,84 25/04/2022 7 437 3 725,22 3 112 954,42 26/04/2022 8 619 5 233,68 6 302 2 565,48 27/04/2022 6 276 2 347,80 7 323 2 752,48 28/04/2022 7 727 6 234,98 9 708 6 066,16 29/04/2022 6 423 3 564,66 6 251 2 129,16 02/05/2022 1 1 8,50 6 229 1 948,24 03/05/2022 4 203 1 737,74 1 1 8,58 04/05/2022 5 244 2 082,50 3 191 1 634,94 05/05/2022 6 277 2 351,58 6 191 1 628,98 06/05/2022 5 400 3 392,08 2 13 111,00 09/05/2022 24 2 043 16 553,73 7 503 3 995,44 10/05/2022 5 124 990,56 16 797 6 450,30 11/05/2022 7 567 4 624,80 12/05/2022 8 519 4 193,84 2 100 806,04 13/05/2022 4 209 1 684,72 1 1 8,08 16/05/2022 20 1 667 13 062,48 25 1 468 11 500,64 17/05/2022 4 84 672,02 2 91 729,82 18/05/2022 1 1 8,02 5 363 2 923,62 19/05/2022 5 143 1 151,46 1 1 8,08 20/05/2022 1 1 8,08 3 28 226,24 23/05/2022 6 159 1 278,14 2 11 88,88 24/05/2022 3 101 810,04 1 1 8,04 25/05/2022 2 71 569,44 3 46 369,84 26/05/2022 1 1 8,04 3 29 233,16 27/05/2022 1 1 8,04 5 116 932,74 30/05/2022 10 455 3 731,82 26 1508 12 343,68 31/05/2022 2 31 252,34 2 11 89,74 01/06/2022 3 22 181,52 14 500 4 114,60 02/06/2022 1 1 8,32 2 36 300,22 03/06/2022 4 127 1 054,14 1 1 8,34 06/06/2022 21 883 7 066,78 4 601 4 788,26 07/06/2022 7 214 1 713,40 6 176 1 425,22 08/06/2022 8 303 2 391,66 1 1 7,98 09/06/2022 7 234 1 813,94 1 1 7,82 10/06/2022 22 1 122 8 447,94 11 366 2 715,26 13/06/2022 23 1 163 8 442,82 14 494 3 599,66 14/06/2022 9 424 3 082,30 8 410 3 000,56 15/06/2022 3 78 558,56 3 12 86,40 16/06/2022 2 71 505,54 5 155 1 111,30 17/06/2022 1 1 7,18 8 352 2 550,42 20/06/2022 6 355 2 620,48 7 248 1 830,58 21/06/2022 5 334 2 431,58 4 271 1 986,12 22/06/2022 2 11 79,86 1 1 7,26 23/06/2022 6 287 2 078,64 1 1 7,28 24/06/2022 3 84 601,50 1 1 7,22 27/06/2022 2 101 723,16 3 193 1 393,28 28/06/2022 1 1 7,24 1 1 7,24 29/06/2022 2 191 1 367,62 1 1 7,22 30/06/2022 4 372 2 641,02 1 1 7,14 Fichier PDF dépôt réglementaire



