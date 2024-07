ENOGIA

Bilan semestriel du contrat de liquidité d’ENOGIA au 30 juin 2024 Marseille, le 12 juillet 2024 ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique,publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024. Au titre du contrat de liquidité confié par la société ENOGIA au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 16 640 titres

21 567,29 € Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 566

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 529

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 111 715 titres pour 202 537,44 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 115 856 titres pour 212 491,72 € Il est rappelé que lors de la signature du contrat en août 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre

200 000 € La mise en oeuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 en date du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. À propos d’ENOGIA ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbines ORC qui permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et non-intermittente, en valorisant leur chaleur fatale ou renouvelable. Leader Français du secteur et conquérant à l’export, ENOGIA dispose de plus d’une centaine de références dans plus de 25 pays. Créée en 2009, l’entreprise, basée à Marseille, compte une cinquantaine de collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l’environnement et compétitives économiquement. Grâce à ses partenaires financiers, ENOGIA a développé l’offre Green Shield Power Solution qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une électricité propre produite localement en mode « PPA », et ainsi d’envisager une décarbonation partielle de leur activité sans CAPEX onéreux. L’implication d’ENOGIA en termes de RSE s’établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653. Contacts Enogia

