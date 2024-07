ENOGIA: Bilan semestriel du contrat de liquidité d'ENOGIA au 30 juin 2024

ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbines ORC qui permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et non-intermittente, en valorisant leur chaleur fatale ou renouvelable. Leader Français du secteur et conquérant à l'export, ENOGIA dispose de plus d'une centaine de références dans plus de 25 pays. Créée en 2009, l'entreprise, basée à Marseille, compte une cinquantaine de collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l'environnement et compétitives économiquement. Grâce à ses partenaires financiers, ENOGIA a développé l'offre Green Shield Power Solution qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une électricité propre produite localement en mode « PPA », et ainsi d'envisager une décarbonation partielle de leur activité sans CAPEX onéreux. L'implication d'ENOGIA en termes de RSE s'établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance.

Disclaimer

Enogia SA published this content on 12 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 July 2024 14:57:01 UTC.