ENOGIA

ENOGIA: Chiffre d'affaires annuel 2021



17-Fév-2022 / 18:05 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Chiffre d'affaires annuel 2021 : + 51%

Chiffre d'affaires du S2 en ligne avec l'objectif Bonne dynamique sur l'activité ORC Marseille, le 17 février 2022 - 18h ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2021. Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : « Après un premier semestre en hausse de 49%, le second semestre s'achève sur une dynamique de croissance légèrement supérieure, soit un chiffre d'affaires annuel 2021 en hausse de 51%. Tout au long de l'exercice, les équipes ont travaillé à la conquête de nouveaux contrats et de nouveaux accords. Après le consortium QualifHY et le contrat d'économie d'usage avec le fonds Eiffel Gaz Vert, nous sommes ravis d'annoncer la signature d'un accord de partenariat avec NASKEO Environnement et SYCOMORE qui vient renforcer notre capacité commerciale sur le segment ORC. Cette croissance et ce dynamisme commercial nous permettent de confirmer nos objectifs 2025 annoncés lors de notre introduction en bourse en juillet dernier. » Chiffre d'affaires à fin décembre 2021 : 2,9 M?, en hausse de 51% En K? 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires 1 943 2 940 51% dont ORC 1 815 2 841 57% dont Compresseurs Hydrogène 128 99 -22% Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires d'ENOGIA s'établit à 2,9 M?, en hausse de 51 % par rapport au 31 décembre 2020. Après un premier semestre 2021 en hausse de 49%, la dynamique de croissance du second semestre est restée soutenue affichant une progression de 53%. La part de l'activité réalisée à l'export représente, sur l'ensemble de l'exercice, 76% du chiffre d'affaires contre 31% lors de l'exercice 2020 alors marqué par la fermeture des frontières. A fin décembre 2021, le carnet de commandes[1] s'établit à plus de 5 M? et le pipe commercial[2] à plus de 120 M?. Le chiffre d'affaires ORC s'élève à 2,8 M? à fin décembre 2021, contre 1,8 M? à fin 2020 soit une hausse de 57%. Le contrat ORC asiatique, signé au 1er semestre 2021, a généré 1,5 M? de chiffre d'affaires en 2021, en ligne avec ce qui avait été annoncé lors de l'introduction en bourse. Pour mémoire, ce contrat comprend la livraison de 100 turbines de 100 kW et une prestation de support technique et d'aide à la mise en place de la fabrication de modules ORC hors micro-turbomachines. Sur l'activité Compresseurs Hydrogène, ENOGIA se concentre sur le développement de compresseurs spécifiquement adaptés aux piles à combustible de chaque intégrateur. En complément des deux contrats signés et annoncés à l'introduction en bourse, ENOGIA a contractualisé avec un nouvel acteur de référence. Ces contrats de développement, aujourd'hui peu générateurs de chiffre d'affaires, devraient générer une croissance de plus en plus soutenue à mesure de la mise sur le marché et de l'accroissement du marché de l'hydrogène. Pour rappel, fin 2021, ENOGIA a également annoncé sa participation au consortium QualifHY[3] en tant que chef de file. L'ambition de QualifHY est d'accélérer les mises sur le marché de produits innovants sur le secteur Hydrogène, en s'appuyant sur des synergies de moyens et de compétences. Ce projet collaboratif crée un véritable écosystème régional autour de l'Hydrogène et plus particulièrement de la pile à combustible, élément identifié comme clé pour la transition énergétique.

ORC : signature d'un accord de partenariat avec NASKEO Environnement ET SYCOMORE ENOGIA a signé un accord de partenariat avec NASKEO Environnement et SYCOMORE, filiales du groupe KEON spécialisé depuis plus de quinze ans dans le domaine de la méthanisation. NASKEO Environnement est spécialisée dans l'étude, le suivi d'installation et le maintien d'unités de méthanisation. SYCOMORE met en service et maintient l'exploitation des unités de production de biogaz par méthanisation. Cet accord prévoit un volet de distribution des ORC ENOGIA sur les marchés biogaz en France et à l'international, et un volet opérationnel de sous-traitance des travaux d'intégration et de maintenance des ORC ENOGIA. La signature de ce nouveau partenariat permet à ENOGIA de poursuivre d'une part son ambition de rendre accessible sa technologie à un plus grand nombre de sociétés, en les accompagnant sur leurs enjeux de transition énergétique, et d'autre part de renforcer sa position sur le marché du biogaz en s'associant avec un acteur clé du secteur. Perspectives ENOGIA a réalisé en 2021 une belle performance, avec une activité en hausse de plus de 50%. La situation de pénurie de composants sur laquelle la Société avait communiqué, dans son dernier communiqué, est en voie de résolution. ENOGIA a complété son sourcing fournisseurs et son fournisseur allemand, qui avait subi les inondations à l'été 2021, va relancer très prochainement sa production. ENOGIA maintient sa vigilance sur sa chaine d'approvisionnement compte tenu du contexte général qui reste complexe pour un grand nombre d'entreprises. Forte de sa technologie éprouvée et du potentiel de marché sur ses deux activités, ENOGIA confirme ses ambitions de croissance et de développement annoncées lors de son introduction en bourse. Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2021, le 30 mars 2022 après bourse À propos d'ENOGIA ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d'ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d'air pour Piles à Combustible Hydrogène et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd'hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l'international. Créée en 2009, l'entreprise, basée à Marseille, compte près de 60 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l'environnement. L'implication d'ENOGIA en termes de RSE s'établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653. Contacts Relations investisseurs et presse financière

L'Agence ComFi by CIC Market Solutions

Sophie Le Bris & Cindy David

enogia-investir@cic.fr

01 53 45 80 59 / 06 65 15 83 58 Communication et presse corporate Sylvie Bourdon Directrice de la communication sylvie.bourdon@enogia.com 06 18 43 90 12 Retrouvez toutes les informations sur ENOGIA sur

https://enogia.com/investisseurs [1] Cumul des commandes signées dont il est déduit le montant d'avancement des travaux. Cet avancement est calculé par le rapport entre les charges engagées et le budget de dépenses du projet. [2] Projets ayant fait l'objet d'un devis détaillé ou préliminaire. [3] Voir communiqué de presse du 3 décembre 2021 « ENOGIA, chef de file du consortium QualifHY, projet de recherche collaboratif sur l'Hydrogène » disponible sur https://enogia.com/investisseurs/communiques-de-presse Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : ENOGIA: Chiffre d'affaires annuel 2021