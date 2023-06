ENOGIA

ENOGIA sélectionné par un consortium coréen dans le cadre d’un projet de décarbonation du transport maritime Marseille, le 9 juin 2023 – 18h ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce la signature d'un accord de développement technologique avec STX Engine, une filiale du conglomérat sud-coréen STX spécialisée dans la fabrication de moteurs marins et industriels à l'échelle mondiale. Le contrat signé porte sur le développement et la fourniture d'un compresseur dans le cadre d'un projet visant à développer et tester un système de séquestration des gaz d'échappement des moteurs de navires. ENOGIA a été sélectionné par STX Engine en tant que partenaire, au sein d'un consortium regroupant également Hyundai Materials, l'Institut d'Ingénierie Avancée et d'autres acteurs coréens. La Société sera chargée du développement du compresseur qui sera intégré au futur système de capture de CO2. La technologie d’ENOGIA parfaitement alignée avec les enjeux de séquestration du gaz carbonique Arthur Leroux, Président directeur général d'ENOGIA, déclare : « Nous sommes très heureux de cet accord qui ouvre de belles perspectives de développement à notre Société dans le domaine de la séquestration du gaz carbonique. Nos compétences et nos outils nous permettent de développer des solutions de compression sur mesure dans des délais très courts. Le fait qu'un consortium coréen, lauréat d'un appel à projets très concurrentiel, nous ait choisis comme partenaire démontre que notre expertise en développement de turbomachines est reconnue à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, ENOGIA est en mesure de produire simultanément des modules ORC pour la décarbonation de l'industrie et de développer des turbomachines innovantes pour des projets de transition écologique. » La décarbonation du secteur maritime, responsable de plus de 800 millions de tonnes équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde[1], est au cœur des enjeux écologiques actuels. Dans ce contexte, la technologie de capture du carbone apparaît comme une alternative séduisante pour la décarbonation des systèmes de propulsion des navires, où l'électrification par batterie semble peu réaliste et le stockage de l'hydrogène difficile. Le succès du projet mené avec STX Engine ouvrirait ainsi à ENOGIA les portes d'un vaste marché, reposant sur une flotte d'environ 100 000 navires de transport de passagers et de marchandises dans le monde[2]. Par ailleurs, le secteur du transport maritime représente également un marché cible prioritaire pour ENOGIA à travers ses modules ORC. Ces derniers permettent la conversion de la chaleur résiduelle des systèmes de propulsion en électricité propre, ce qui se traduit par une réduction de leur consommation de carburant au niveau des groupes électrogènes auxiliaires. La technologie ORC d'ENOGIA se distingue par sa capacité à valoriser des rejets de chaleur à basse température, un avantage décisif dans le transport maritime, où les rejets thermiques des moteurs sont généralement à basse température Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er semestre, le 27 juillet 2023 après bourse À propos de STX Engine Depuis sa création, STX Engine s'est imposé comme un industriel de premier plan dans la fabrication de moteurs diesel, contribuant de manière significative à la croissance des industries coréennes de construction navale et de mécanique. Ayant accédé au statut d’entreprise de défense en 1977, STX Engine a joué un rôle essentiel dans le développement des moteurs marins et industriels, acquérant ainsi un solide avantage concurrentiel sur ces marchés au niveau mondial. Au global, STX Engine s'est forgé une solide réputation en tant que fabricant de premier plan de moteurs diesel, en particulier dans les industries maritime et de production d'énergie. Son engagement en faveur de la satisfaction client ainsi que la recherche constante d’avancées technologiques ont positionné la société comme un acteur clé sur le marché international. À propos d’ENOGIA ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d’ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d’air pour Piles à Combustible Hydrogène et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd’hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l’international. Créée en 2009, l’entreprise, basée à Marseille, compte une soixantaine de collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l’environnement. L’implication d’ENOGIA en termes de RSE s’établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653. Contacts Enogia

