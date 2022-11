ENOGIA

ENOGIA ET PARLYM S’UNISSENT POUR ACCELERER LA DECARBONATION DES INDUSTRIES FRANCAISES ET AFRICAINES



16-Nov-2022

EN MARGE DE LA COP27, ENOGIA ET PARLYM S’UNISSENT POUR ACCELERER LA DECARBONATION DES INDUSTRIES FRANCAISES ET AFRICAINES

Marseille, 16 novembre 2022 – 18h ENOGIA, leader français de la conversion de chaleur fatale en électricité, et PARLYM, acteur majeur de l'ingénierie industrielle, annoncent leur collaboration pour le déploiement de solutions d’efficacité énergétique pour accompagner les industries à réduire l’impact environnemental de leurs activités et leur facture énergétique. Les deux sociétés ont signé un accord de coopération pour la distribution, la promotion et la commercialisation des modules ORC d’ENOGIA, par la société PARLYM largement implantée dans le secteur industriel en France et en Afrique. Cette signature est la concrétisation d’une rencontre entre deux acteurs pleinement engagés sur la transition énergétique au service des industries, et d’un besoin croissant de décarbonation et d'économies d'énergies sur les marchés Français et Africains. Arthur LEROUX, Président directeur général d’ENOGIA, déclare : « A quelques jours de la clôture de la COP27 à Charm-El-Cheikh, nous sommes fiers d’annoncer un accord de distribution majeur avec la société PARLYM pour l’installation de nos modules ORC, solution éprouvée pour la production d’électricité renouvelable et décentralisée à partir de chaleur. Nous faisons confiance à notre nouveau partenaire et à ses équipes qui conçoivent et réalisent des projets d’infrastructures énergétiques dans des pays exigeants pour assurer la promotion et la commercialisation indirecte de nos systèmes. Ce partenariat est aligné avec la feuille de route annoncée lors de notre IPO, et contribue à la mise en place d’un modèle de vente indirecte via un réseau de distribution performant. » Johann CHARRIER, Président Directeur Général de PARLYM, déclare : « La transition énergétique est un des axes majeurs du développement du Groupe PARLYM. Nous souhaitons que 55% de notre chiffre d’affaires provienne d’activités non-carbonées d’ici 2027. ENOGIA représente un partenaire de choix pour que l’on puisse atteindre cet objectif. Nous avons hâte de pouvoir commencer à travailler ensemble pour décarboner le monde de demain. » Depuis sa création en 2009, ENOGIA propose une gamme de micro-turbines dédiées à la conversion de chaleur en électricité, intégrées dans des micro-centrales électriques appelées ORC. Cette solution permet de valoriser la chaleur perdue générée par des sites industriels, maritimes, agricoles, géothermiques, ou encore sur des groupes électrogènes. De son côté, PARLYM opère depuis plus de 50 ans sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet industriel en France et dans de nombreux pays africains. Ces expertises s'étendent des études à l'approvisionnement jusqu'à la réalisation clé en main de projets industriels. PARLYM intervient également dans l'assistance technique, l'inspection et la supervision des installations neuves et existantes afin de maintenir leur viabilité et leur exploitation dans la durée. Dans un contexte de transition énergétique, le positionnement technologique d’ENOGIA sur un marché plus large que ses compétiteurs, couplé aux connaissances et à l’expertise de PARLYM en termes de besoins du secteur industriel, permettent à cette alliance de proposer des réponses adaptées aux problématiques de décarbonation des entreprises industrielles.

À propos d’ENOGIA : ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d’ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d’air pour Piles à Combustible Hydrogène et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd’hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l’international. Créée en 2009, l’entreprise, basée à Marseille, compte près de 60 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l’environnement. L’implication d’ENOGIA en termes de RSE s’établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est cotée sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653 Contacts ENOGIA Relations investisseurs et presse financière – enogia-investir.fr – 01 53 45 80 59/06 65 15 83 58 Communication et presse corporate – sylvie.bourdon@enogia.com – 06 18 43 90 12 Pour en savoir plus : www.enogia.com À propos de PARLYM : Depuis plus de cinquante ans, PARLYM développe ses expertises d’ingénierie, procurement, conseil, inspection et conduite de projets à l’international, dans les secteurs du nucléaire, de l’Oil&Gas et des énergies renouvelables.

Réparti entre l’Europe et l’Afrique, PARLYM assure les projets les plus ambitieux : EPC, centrales, usines, dépôts. Chaque année, ECOVADIS évalue l’efficacité de la politique RSE de PARLYM. Cette année, la plateforme de certification a délivré au Groupe une note de 64/100 (note largement au-dessus de la moyenne des entreprises du secteur). Afin d’accompagner la transition énergétique, le Groupe a officialisé en juin 2022 sa volonté d’accentuer le développement de ses activités non-carbonées. Dans ce but, la Direction de la Transition Energétique dont Didier LAURENT a pris la tête, a été créée. PARLYM – 150 M€ - 1000 collaborateurs Contacts PARLYM Direction de la transition énergétique : ‍transition.energie@parlym.com - 06 16 35 21 18 Relation presse : communication@parlym.com - 04 88 04 08 20 Site web : www.parlym.com Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Accord de cooperation Enogia-Parlym