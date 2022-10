ENOGIA: Résultats du premier semestre 2022

ENOGIA

18-Oct-2022

Résultats du premier semestre 2022

Un semestre de transition

Déploiement de la feuille de route annoncée à l’IPO Marseille, 18 octobre 2022 – 18h ENOGIA, expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce ses résultats semestriels 2022 arrêtés par le Conseil d’administration du 18 octobre 2022. Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : « ENOGIA a clôturé son premier semestre avec l’annonce de nouveaux contrats et accords de partenariat, notamment avec ADEME Investissement, et démarre son second semestre avec de très bonnes nouvelles sur ses deux segments. Durant l’été, un contrat de vente de 40 ORC a été signé avec le plus grand site de méthanisation par digestion anaérobie au monde situé en Allemagne. Début octobre, ENOGIA a remporté un appel à projets pour le développement de compresseurs Hydrogène dans le cadre du programme d’investissements France 2030. Si le premier semestre 2022 fut celui de la transition avec une montée en puissance progressive des équipes recrutées depuis l’IPO, nous accompagnons les entreprises qui doivent désormais faire face à la hausse des prix de l’énergie et s’inscrire dans la transition écologique. Forte de cet environnement, ENOGIA anticipe une croissance significative en 2022 et maintient sa trajectoire annoncée à l’introduction en bourse.» Poursuite de la feuille de route annoncée lors de l’introduction en bourse ENOGIA déploie depuis l’IPO sa stratégie autour de ses deux axes prioritaires: poursuite des investissements en recherche et développement, et accélération de la conquête commerciale. Pour ce faire, ENOGIA a recruté de nouveaux collaborateurs au cours de ce semestre, tant pour le développement des compresseurs pour piles à combustible Hydrogène que pour compléter ses équipes commerciales. Sur le segment Compresseurs pour piles à combustible Hydrogène, la Société a récemment remporté un appel à projets[1] de recherche aux côtés d’acteurs réputés : IFP Energies Nouvelles et l’Institut PPRIME, laboratoire unité mixte CNRS/Université de Poitiers. Le projet intitulé SMAC-FC, soutenu par le programme d’investissements France 2030, vise à développer des briques technologiques pour la nouvelle génération de compresseurs d’alimentation en air de piles à combustible Hydrogène. ENOGIA renforce ainsi son positionnement et sa capacité à proposer des compresseurs à la fois très performants, adaptés au besoin et à coût maîtrisé. En parallèle, ENOGIA poursuit ses discussions auprès d’une trentaine d’acteurs de référence du secteur. Sur le segment ORC, les actions commerciales continuent. Au cours du semestre, ENOGIA a signé un accord avec ADEME Investissement relatif à la création d’une joint-venture, ENOGIA Assets Industry[2], pour le déploiement de l’économie d’usage. Ce modèle de distribution a pour objet de faciliter l’implantation des ORC ENOGIA dans les pays de l’OCDE. ENOGIA Assets Industry dispose d’un potentiel d’investissements de 15 M€ sur 5 ans. Fidèle à sa stratégie, ENOGIA diversifie ses réseaux de vente via 3 piliers : la vente directe aux grands comptes, la vente indirecte s’appuyant sur un réseau de distribution spécialisé et l’économie d’usage. Avec le contrat de fourniture de 40 modules ORC et de services associés, signé en août dernier pour un montant global de 6,5 M€[3], ENOGIA devient le leader des ORC sur le marché biogaz en Allemagne, en équipant le plus grand site de méthanisation par digestion anaérobie au monde. Cette commande est la plus significative jamais signée par ENOGIA, et à notre connaissance, la plus importante en nombre de machines signée par un fabricant d’ORC en 2022. Elle confirme ainsi le potentiel commercial de la technologie innovante développée par la Société, et renforce encore davantage sa présence en Allemagne. Résultats semestriels 2022 En K€ / Données au 30 juin S1 2021 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 1 316 1 041 - 275 EBITDA - 808 - 1 534 - 726 Marge d’EBITDA - 61% - 147% - 86 pts Résultat d’exploitation - 1 001 - 2 171 - 1 170 Résultat financier - 41 - 40 1 Résultat exceptionnel 90 255 + 165 Crédit d’impôts 101 189 + 88 Résultat net - 851 - 1 767 - 916 Comptes non audités. Le chiffre d’affaires réalisé au cours du 1er semestre 2022 s’établit à 1,0 M€ du fait d’une activité ORC impactée par la situation sanitaire en Chine, qui a ralenti la poursuite du déploiement du contrat signé en 2021, et d’une montée en compétences progressive des équipes recrutées depuis l’IPO. Le chiffre d’affaires Compresseurs Hydrogène est resté stable sur le semestre. La part de l’activité réalisée à l’international représente 83% du chiffre d’affaires sur le semestre contre 55% sur le premier semestre 2021. Les produits d’exploitation ressortent en hausse de 4% à fin juin 2022. Dès le second semestre, le chiffre d’affaires renouera avec la croissance grâce à l’avancement du contrat de vente des ORC en Allemagne. L’accélération des développements en R&D porte la production immobilisée à 1,1 M€ sur le semestre. La campagne de recrutement, accélérée post-IPO, se traduit dans les charges de personnel en hausse de 68% sur le semestre (1,9 M€, contre 1,1 M€ au 1er semestre 2021). Les autres achats et charges externes sont en hausse de 23% sur le semestre, prenant en compte la réalisation à venir du contrat ORC signé en Allemagne. Au global, l’EBITDA ressort à -1,5 M€. Le résultat d’exploitation s’établit à -2,2 M€. Après prise en compte du Crédit impôt recherche de 0,2 M€, le résultat net ressort à

-1,7 M€. Au 30 juin 2022, l’endettement financier net s’élève à 3,5 M€ contre 3,8 M€ au

31 décembre 2021. Perspectives : une dynamique commerciale en hausse et des objectifs confirmés A fin juin 2022, le pipe commercial[4] est en hausse par rapport à fin décembre 2021 et s’élève désormais à plus de 140 M€. Le carnet de commandes[5], qui s’établit à plus de 5 M€ à fin de semestre, s’est récemment accru avec la signature du contrat en Allemagne. La hausse des prix de l’énergie significative depuis plusieurs mois, amplifiée par la situation géopolitique, permet aux ORC d’ENOGIA d’être davantage identifiés comme solution contribuant à la résilience énergétique. A date, les équipes d’ENOGIA sont particulièrement sollicitées et répondent activement aux demandes. Dans ce contexte, ENOGIA confirme attendre pour 2022 un chiffre d’affaires annuel supérieur à celui de 2021, avec un second semestre plus dynamique que le premier, compte tenu de l’accroissement du carnet de commandes et de la sécurisation des approvisionnements. ENOGIA maintient par ailleurs ses ambitions de croissance à moyen terme. Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires annuel 2022, le 23 février 2023 après bourse À propos d’ENOGIA ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d’ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d’air pour Piles à Combustible Hydrogène et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd’hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l’international. Créée en 2009, l’entreprise, basée à Marseille, compte près de 60 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l’environnement. L’implication d’ENOGIA en termes de RSE s’établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653. Contacts Relations investisseurs et presse financière

L’Agence ComFi by CIC Market Solutions

Sophie Le Bris

enogia-investir@cic.fr

01 53 45 80 59 Communication et presse corporate Sylvie Bourdon Directrice de la communication sylvie.bourdon@enogia.com 06 18 43 90 12 Retrouvez toutes les informations sur ENOGIA sur

https://enogia.com/investisseurs/ [1] Voir communiqué de presse du 4 octobre 2022 disponible sur https://enogia.com/investisseurs/communiques-de-presse/ [2] Voir communiqué de presse du 10 juin 2022 disponible sur https://enogia.com/investisseurs/communiques-de-presse/ [3] Voir communiqué de presse du 11 août 2022 disponible sur https://enogia.com/investisseurs/communiques-de-presse/ [4] Projets ayant fait l’objet d’un devis détaillé ou préliminaire. [5] Cumul des commandes signées dont il est déduit le montant d’avancement des travaux. Cet avancement est calculé

