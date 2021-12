ENOGIA

ENOGIA: Signature d'un accord avec le fonds Eiffel Gaz Vert



22-Déc-2021 / 18:00 CET/CEST

Signature d'un accord entre ENOGIA

et le fonds Eiffel Gaz Vert géré par Eiffel Investment Group Déploiement de l'économie d'usage pour le segment ORC d'ENOGIA sur le secteur du biogaz en France et en Allemagne Marseille, 22 décembre 2021- 18h ENOGIA et Eiffel Investment Group, à travers son fonds Eiffel Gaz Vert, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord relatif à la création d'une joint-venture dédiée à l'acquisition et l'installation de modules ORC à destination d'unités de méthanisation en cogénération. ENOGIA et Eiffel Investment Group, gérant d'actifs et acteur majeur du financement des entreprises, ont signé un partenariat visant à déployer le modèle de distribution par l'économie d'usage des modules ORC d'ENOGIA. Cet accord prend la forme d'une plateforme d'investissement commune « ENOGIA Assets Biogas » détenue à 60% par ENOGIA et 40% par Eiffel Gaz Vert, 1er fonds européen dédié au gaz renouvelable doté de 210 M?. L'association de ces deux groupes experts en transition énergétique permettra d'accélérer le déploiement des modules ORC ENOGIA dès début 2022. L'accord couvre principalement la France et l'Allemagne, et pourra s'étendre à d'autres pays de l'Union européenne. Il est conclu pour une période de 3 ans, renouvelable. L'économie d'usage, des intérêts mutuels pour les différentes parties prenantes Le modèle de distribution dit d'économie d'usage constitue un troisième mode de commercialisation pour la société ENOGIA, aux côtés de la distribution directe et indirecte. Important relais de croissance pour l'activité ORC, le déploiement de l'économie d'usage est l'un des axes stratégiques annoncé lors de l'introduction en bourse de la Société en juillet dernier. Le modèle d'économie d'usage est vertueux pour chacun des acteurs qui y participent. Pour le client final, ce modèle permet de bénéficier des services rendus par l'installation d'un module ORC ENOGIA sur sa centrale de production de biogaz (méthanisation, centres d'enfouissement) sans investissements ni charges directes. Le client final enregistre des gains immédiats, dès la mise en service de son module ORC, par la production d'électricité renouvelable, revendue ou consommée. Les loyers versés à ENOGIA Assets Biogas seront inférieurs à la valeur de l'électricité générée par le module ORC. ENOGIA vendra ses ORC à ENOGIA Assets Biogas, dégageant un revenu immédiat complété par un chiffre d'affaires récurrent lié aux services associés (maintenance, gestion administrative, etc.). Ce mécanisme permettra en outre à ENOGIA de bénéficier du pay-back court offert par la performance de ses ORC. A long terme, la création de valeur est supérieure aux modes de distribution directe et indirecte, par les revenus récurrents générés par les équipements. L' « effet parc » permettra d'autre part à terme de réaliser des économies d'échelle et de réduire l'empreinte environnementale, via la ré-utilisation des machines sur plusieurs sites client. Eiffel Gaz Vert apportera l'essentiel du financement de la structure ENOGIA Assets Biogas, par des apports en capital, en compte-courant et en obligations convertibles. Arthur LEROUX, Président directeur général d'ENOGIA, déclare : « L'accord signé avec Eiffel Gaz Vert constitue une étape importante après l'annonce du consortium QualifHY sur l'activité compresseurs pour Piles à Combustible, en accord avec la feuille de route fixée lors de l'introduction en bourse. Il y a quelques semaines, une étude[1] indépendante confirmait le potentiel de marché des ORC de puissance inférieure à 300 kW. L'économie d'usage va donc permettre d'accélérer le déploiement des modules ORC ENOGIA sur un marché très porteur. ENOGIA est ainsi fière, grâce à ENOGIA Assets Biogas, de pouvoir bientôt rendre accessible sa technologie à un plus grand nombre de sociétés, en les accompagnant sur leurs enjeux de transition énergétique et de production d'électricité décarbonée. » Marc-Etienne MERCADIER, Directeur d'investissement chez Eiffel Investment Group et gérant du fonds Eiffel Gaz Vert, complète : « Nous sommes ravis de nous associer à ENOGIA dans la mise en place de la joint-venture ENOGIA Assets Biogas. L'accélération du déploiement des modules ORC d'ENOGIA dans le secteur des gaz renouvelables participe à l'essor d'une industrie décarbonée et représente un levier d'efficacité énergétique pertinent pour les unités de méthanisation en cogénération. Cette opération conforte Eiffel Gaz Vert comme leader du marché des investissements liés à la production, la distribution ou la valorisation de gaz renouvelables en Europe. » A propos d'ENOGIA ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d'ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d'air pour Piles à Combustible Hydrogène et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd'hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l'international. Créée en 2009, l'entreprise, basée à Marseille, compte près de 60 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l'environnement. L'implication d'ENOGIA en termes de RSE s'établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653 Contacts ENOGIA Relations investisseurs et presse financière - enogia-investir.fr - 01 53 45 80 59/06 65 15 83 58 Communication et presse corporate - sylvie.bourdon@enogia.com - 06 18 43 90 12 A propos d'Eiffel Investment Group Eiffel Investment Group est un gérant d'actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère désormais plus de 4 milliards d'euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d'intérêt avec les clients de ses fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d'Impala. Eiffel Gaz Vert S.L.P. est un fonds professionnel spécialisé destiné exclusivement à une clientèle professionnelle Contact Eiffel Investment Group Samuel Beaupain - samuel@edifice-communication.com - 06 88 48 48 02 [1] Etude présentée lors de la conférence ORC Munich 2021 intitulée MARKET REPORT ON ORGANIC RANKINE CYCLE POWER SYSTEMS: RECENT DEVELOPMENTS AND OUTLOOK, rédigée par Christoph Wieland, Fabian Dawo, Christopher Schifflechner, Marco Astolf. Disponible sur https://mediatum.ub.tum.de/doc/1636584/1636584.pdf Fichier PDF dépôt réglementaire



