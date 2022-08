ENOGIA

ENOGIA: Signature d’un contrat de 6,5 M€ pour la fourniture de modules ORC et services associés en Allemagne



11-Aou-2022 / 18:00 CET/CEST

ENOGIA devient le leader des ORC sur le marché biogaz

en Allemagne en équipant le plus grand site de méthanisation par digestion anaérobie au monde, pour un montant global de 6,5 M€ Marseille, le 11 août 2022 – 18h ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce un contrat de fourniture de modules ORC et de services associés pour un montant global de 6,5 M€. Arthur LEROUX, Président directeur général d’ENOGIA, commente : « Deux mois après la signature de notre accord avec ADEME Investissement, nous sommes fiers d’annoncer ce nouveau contrat majeur dans notre développement commercial ORC. Cette commande de 40 unités continue de démontrer l’adéquation de nos modules ORC ENOGIA à la valorisation des rejets thermiques des groupes électrogènes biogaz. Ce secteur représente de nombreuses opportunités, notamment en Europe et en Asie, mais nous espérons également intégrer à l’avenir des ORC sur des groupes électrogènes dans d’autres secteurs d’activité et d’autres zones géographiques, qui souffrent aussi de coûts de production d’électricité élevés. » ENOGIA a conclu, avec un acteur important du biogaz allemand, une vente de 40 modules ORC pour un montant global de 6,5 M€. Préalablement à cette commande, le client d’ENOGIA avait testé un ORC en couplage avec un moteur biogaz pendant plus d’un an. Lors de cette période, il a observé les performances réelles de la technologie ORC d’ENOGIA mais aussi la qualité de son service client et technique avant de décider d’étendre l’installation d’ORC à l’ensemble des moteurs biogaz du site. Cette commande est la plus significative jamais signée par ENOGIA, et probablement la plus importante en nombre de machines signées par un fabricant d’ORC en 2022. Elle confirme le potentiel commercial de la technologie innovante développée par la Société, et renforce encore davantage sa présence en Allemagne, pays dans lequel ENOGIA est bien implanté et représenté depuis plusieurs années. Les modules ORC ENOGIA seront installés sur la plus grande centrale de méthanisation par digestion anaérobie au monde, qui deviendra en outre le 1er site en nombre d’ORC en service en Europe et le 2ème au monde. Les modules permettront de valoriser la chaleur des circuits de refroidissement des moteurs des groupes électrogènes biogaz, l’électricité produite étant consommée sur site afin de réduire la facture énergétique de l’exploitant, fortement impactée par les récentes hausses des prix de l’énergie. Après l’annonce de l’accord avec ADEME Investissement en juin, ce contrat conclu via un partenaire distributeur, illustre la pertinence et le déploiement de la stratégie commerciale présentée lors de l’introduction en bourse, qui s’appuie sur 3 piliers : la vente directe aux grands comptes, la vente indirecte s’appuyant sur un réseau de distribution spécialisé et sectorisé, et l’économie d’usage. Ce contrat devrait générer du chiffre d’affaires pour ENOGIA dès le 4ème trimestre 2022, compte tenu de la comptabilisation à l’avancement, et participe à la confirmation des perspectives de croissance annoncées pour 2022.



À propos d’ENOGIA ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d’ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d’air pour Piles à Combustible Hydrogène et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd’hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l’international. Créée en 2009, l’entreprise, basée à Marseille, compte près de 60 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l’environnement. L’implication d’ENOGIA en termes de RSE s’établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653. Contacts Relations investisseurs et presse financière

