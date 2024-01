ENOGIA

ENOGIA lance une émission obligataire d'un montant maximum de 2,3 M€ via LITA.co, plateforme de référence en investissement durable



ENOGIA lance une émission obligataire d’un montant maximum de 2,3 M€ via LITA.co, plateforme de référence en investissement durable Une opération de financement pour accélérer le déploiement des solutions ENOGIA au service de la transition écologique de l’industrie Marseille, le 18 janvier 2024 – 8h ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce le lancement ce jour d’une émission obligataire via la plateforme de financement participatif LITA.co, permettant d’investir dans des entreprises engagées pour la transition écologique et sociale. Le montant maximal de cette émission est fixé à 2,3 millions d’euros (M€). « Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés par LITA.co, dont l’engagement en faveur de l’économie durable via le financement d’entreprises responsables à impact positif s’accorde parfaitement avec nos valeurs. Le comité d’experts de la plateforme a salué les perspectives de croissance d’ENOGIA en même temps que son esprit de responsabilité et son impact positif sur la société. À travers cette opération, ENOGIA souhaite financer sa phase d’accélération commerciale en même temps qu’offrir à tous les épargnants la possibilité d’être associés à ses perspectives de croissance favorables, dans un environnement porté par les enjeux de décarbonation et de nécessaire accélération de la transition écologique des industriels », déclare Arthur LEROUX, Président directeur général d’ENOGIA. ENOGIA, une technologie unique au service de la transition énergétique PME française créée en 2009 afin d’accélérer la transition écologique de l’industrie lourde, ENOGIA s’appuie sur une technologie unique de micro-turbines ORC (120 installées à ce jour dans plus de 25 pays) pour permettre la conversion de la chaleur fatale en électricité décarbonée. Les enjeux : Les procédés industriels, responsables de plus de 20% des émissions mondiales de CO2, génèrent des rejets de chaleur résiduelle dite « fatale » provenant en particulier des fumées de fours, des buées de séchoirs ou encore des systèmes de refroidissement. La récupération de cette énergie perdue constitue un enjeu majeur de décarbonation de l’industrie. Les solutions ENOGIA : Les micro-turbines ORC fabriquées par la Société permettent de transformer la chaleur fatale générée par un site industriel en une énergie décarbonée qui pourra être réutilisée pour les besoins propres à ce site, mais aussi ceux d’entreprises situées à proximité ou encore ceux du territoire. La particularité de la solution ENOGIA réside dans sa très grande adaptabilité – elle permet une valorisation sans précédent des sources de chaleur à basse température – et dans l’excellente compacité de ses micro-turbines, probablement la meilleure du marché. Son modèle économique : ENOGIA tire plus de 90% de son chiffre d’affaires de la vente de machines et de la maintenance, le solde provenant de services d’ingénierie en turbomachines sur mesure (études et prototypes réalisés pour compte de tiers). À moyen terme, la stratégie commerciale vise à déployer un modèle d’économie d’usage basé sur la vente de contrats d’électricité long terme. Un modèle plus intensif en capitaux mais offrant davantage de récurrence du chiffre d’affaires, une création de valeur supérieure à moyen terme, ainsi qu’un raccourcissement du cycle de vente. À l’issue d’une période de pré-collecte, les souscriptions ouvrent ce jour à midi et clôtureront au plus tard le 31 mars 2024 avec pour objectif de collecter un montant maximum de 2,3 M€ (1 M€ minimum). Cette obligation est éligible au dispositif PEA-PME à partir de 5 000 € d'investissement via LITA.co. Retrouvez toutes les informations et les conditions de souscription sur LITA.co : https://fr.lita.co/fr/projects/992-enogia Àpropos de LITA.co Acteur de référence de l’investissement durable, LITA.co est une plateforme digitale dédiée au financement de l’économie de demain. Dès 100€, elle permet aux citoyen·nes de placer leur épargne sans renoncer à leurs convictions, en investissant en direct au capital ou en dette d’entreprises engagées dans la transition écologique et sociale. De la PME à la startup en passant par la coopérative, de l’immobilier durable aux énergies renouvelables en passant par l’agroécologie... Toutes les entreprises en levée de fonds participative sur LITA.co sont soigneusement sélectionnées sur des critères à la fois d’impacts positifs et de pérennité économique. Agréée PSFP (Prestataire de services de financement participatif) par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), labellisée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et Finansol, la plateforme a déjà collecté plus de 100 millions d'euros auprès d’une communauté de 120 000 particuliers engagés. Contacts LITA.co

Maxime Getten Directeur des investissements

maxime.getten@lita.co

Lin-Na Zhang

Directrice communication

linna.zhang@lita.co

06 51 29 13 58 Àpropos d’ENOGIA ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbines ORC qui permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et non-intermittente, en valorisant leur chaleur fatale ou renouvelable. Leader Français du secteur et conquérant à l’export, ENOGIA dispose de plus d’une centaine de références dans plus de 25 pays. Créée en 2009, l’entreprise, basée à Marseille, compte une cinquantaine de collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l’environnement et compétitives économiquement. Grâce à ses partenaires financiers, ENOGIA a développé l’offre Green Shield Power Solution qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une électricité propre produite localement en mode « PPA », et ainsi d’envisager une décarbonation partielle de leur activité sans CAPEX onéreux. L’implication d’ENOGIA en termes de RSE s’établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris. MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653 Contacts Enogia

Antonin Pauchet DG délégué

antonin.pauchet@enogia.com

Actifin

Marianne Py

Relations investisseurs

marianne.py@seitosei-actifin.com

Actifin Amélie Orio

Relations presse

amelie.orio@seitosei-actifin.com

Retrouvez toutes les informations sur ENOGIA sur

https://enogia.com/investisseurs



