Enogia : remporte un appel à projets piloté par l'ADEME

Enogia annonce avoir remporté un appel à projets piloté par l'ADEME et intitulé 'Briques technologiques et démonstrateurs H2' dans le cadre du programme d'investissements d'avenir (France 2030) ' Démonstrateurs et Territoires d'Innovation de Grande Ambition '.



Intitulé 'SMAC-FC pour Smart & Modular Advanced Compressor for Fuel Cell', le projet en question, d'un montant global de 2 ME, bénéficie d'une participation de 1,2 ME de la part de France 2030 dont 0,5 ME pour Enogia.



Enogia renforce ainsi sa présence sur le segment des piles à combustible Hydrogène comme partenaire de recherche avec des acteurs réputés du secteur.



Le projet consistera à développer des briques technologiques pour la nouvelle génération de compresseurs d'alimentation en air pour piles à combustible Hydrogène. L'idée est de mettre au point des compresseurs 'plus compacts et plus efficients', indique Enogia.



