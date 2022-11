Enogia : signe un accord de distribution avec Parlym

Enogia annonce la mise en place d'une collaboration avec Parlym -acteur majeur de l'ingénierie industrielle- portant sur le déploiement de solutions d'efficacité énergétique visant à aider les industries à réduire l'impact environnemental de leurs activités et leur facture énergétique.



Les deux sociétés ont signé un accord de coopération portant sur la distribution, la promotion et la commercialisation des modules ORC d'Enogia par Parlym, largement implantée dans le secteur industriel en France et en Afrique.



'Ce partenariat est aligné avec la feuille de route annoncée lors de notre IPO, et contribue à la mise en place d'un modèle de vente indirecte via un réseau de distribution performant', a commenté Arthur Leroux, p.d.-g. d'Enogia.



Pour rappel, Enogia propose une gamme de micro-turbines dédiées à la conversion de chaleur en électricité, intégrées dans des micro-centrales électriques appelées ORC. 'Cette solution permet de valoriser la chaleur perdue générée par des sites industriels, maritimes, agricoles, géothermiques, ou encore sur des groupes électrogènes', résume Enogia.



