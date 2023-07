Enovix Corporation, anciennement Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp, est engagée dans la conception, le développement et la fabrication de batteries lithium-ion à anode de silicium. La société a développé et livré des échantillons de batteries à des fabricants d'électronique grand public. La société développe des batteries lithium-ion au silicium tridimensionnelles (3D) personnalisées pour des applications d'appareils portables, d'ordinateurs mobiles et de communication. Le produit de la société comprend l'EX-1, qui met au point des batteries dimensionnées pour les vêtements et les appareils de communication mobiles avec des densités d'énergie. Elle a échantillonné une version prototype de l'EX-1, appelée EX-0.9, à des densités d'énergie pour les appareils de communication mobiles. La société développe également sa technologie avec des constructeurs automobiles afin de mettre au point une technologie de batterie pour le marché des véhicules électriques (VE).

Secteur Equipements et composants électriques