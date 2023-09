Enovix, une entreprise de la Silicon Valley qui développe une nouvelle technologie de batterie pour les appareils électroniques grand public tels que les téléphones portables, a annoncé mercredi qu'elle avait acquis le fabricant coréen de batteries RouteJade dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions.

Enovix a déclaré avoir payé 16,5 millions de dollars en espèces et 6,2 millions d'actions ordinaires pour RouteJade, qui était auparavant un fournisseur d'Enovix. Raj Talluri, directeur général d'Enovix, a déclaré à Reuters que l'opération aiderait Enovix, basée à Fremont (Californie), à intégrer verticalement ses activités de fabrication de batteries, alors qu'elle mettra en place une usine en Malaisie l'année prochaine.

Grâce à cet accord, "nous sommes en mesure de tirer parti de tous les nouveaux matériaux qui sortent et de les faire passer rapidement par la R&D et la fabrication, ce qui nous permet de modifier rapidement la composition de nos batteries", a déclaré M. Talluri. "C'est l'un des aspects les plus lents de l'industrie des batteries.

Enovix développe une technologie qui permet de remplacer la partie d'une batterie appelée anode, traditionnellement constituée de graphite, par du silicium. Ce remplacement donne aux batteries une plus grande densité énergétique, ce qui peut les aider à durer plus longtemps ou à fournir plus de puissance aux puces informatiques pour des fonctions telles que l'intelligence artificielle.

Enonvix travaille avec les fabricants de téléphones Android Xiaomi, Lenovo Group, Oppo et Vivo. M. Talluri a déclaré que l'entreprise visait une production de masse de batteries d'ici le premier semestre 2025 et que son usine malaisienne aurait à terme une capacité de production d'environ 36 millions de batteries par an.