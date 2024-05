Enovix Corporation est une entreprise spécialisée dans les batteries au silicium. L'architecture révolutionnaire de la société permet de créer une batterie à haute densité énergétique et à haute capacité sans compromettre la sécurité. Elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des cellules de batteries lithium-ion (Li-ion) qui augmentent considérablement la densité énergétique et la capacité de stockage par rapport aux cellules de batteries conventionnelles. La feuille de route de ses produits comprend de futurs nœuds à des niveaux plus élevés de densité énergétique. Outre la conception de ses batteries, l'entreprise développe également les processus de fabrication avancés nécessaires à la production de ses batteries. Elle utilise les techniques conventionnelles de fabrication des cellules de batteries Li-ion pour des processus tels que le revêtement des électrodes, l'emballage des cellules, les essais et le vieillissement. Elle vend des batteries lithium-ion, des revêtements d'électrodes et des blocs-batteries. La société développe des cellules de batteries Li-ion pour les équipements industriels et grand public. Elle possède deux usines en Corée.

Secteur Equipements et composants électriques